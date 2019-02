Annuncio

Annuncio

Ieri sera, in prime-time su Raiuno, è andato in onda l'ultimo appuntamento in prima visione assoluta con la fiction "La compagnia del cigno". Settimana dopo settimana, le avventure dei ragazzi che studiano al Conservatorio di Milano sono diventate sempre più irte di colpi di scena, al punto tale che in molti si stanno già chiedendo se ci sarà una seconda stagione e se, di conseguenza, sarà possibile rivedere la fiction nei prossimi mesi sulla rete ammiraglia della Rai.

Ancora nessuna conferma su La compagnia del cigno 2

Ebbene possiamo dirvi che, al momento, nonostante il grande successo che la prima stagione de "La compagnia del cigno" ha registrato in queste settimane, da parte della Rai non vi è stata ancora nessuna conferma ufficiale sul futuro della serie.

Non ci sono notizie certe, quindi, sulla seconda stagione.

Da parte di Rai Fiction, dunque, non è arrivato ancora il "lasciapassare" per mettere in cantiere gli episodi della seconda serie scritta da Ivan Cotroneo, il quale sicuramente non avrebbe alcun tipo di problema a ideare una nuova trama.

Advertisement

Cotroneo, infatti, ha più volte abituato il suo pubblico a lasciare in sospeso - mettendo in scena alcune sottotrame - e a non fornire dei finali del tutto conclusivi, in modo tale da poter trovare degli agganci da cui poter ripartire per la stesura di storie inedite.

Bisogna anche aggiungere che su "La compagnia del cigno" ci sarebbe ancora molto da dire, dato che i protagonisti di questa fiction sono tutti giovanissimi e quindi gli sceneggiatori avrebbero un bel po' da raccontare e da mettere in scena: dagli sviluppi delle rispettive carriere professionali fino ad arrivare alle vicende sentimentali dei ragazzi.

La fiction La compagnia del cigno campione di ascolti in Tv

Dall'altra parte, va detto che "La compagnia del cigno" può fregiarsi anche degli ascolti registrati nel corso di queste settimane su Raiuno.

Advertisement

La Serie TV con Anna Valle e Alessio Boni è stata un vero e proprio successo in termini di auditel, conquistando l'attenzione di oltre 5.4 milioni di spettatori in prime-time, pari al 24% di share.

Numeri decisamente importanti per la rete ammiraglia della Tv di Stato che, grazie a questi ascolti, è riuscita a mettere Ko anche il tanto atteso ritorno in video di Adriano Celentano, che su Canale 5 non ha registrato risultati d'ascolto eccezionali, superato nettamente dalla fiction Rai di Ivan Cotroneo.