Eccoci con un nuovo appuntamento dedicato alla soap opera spagnola “Il Segreto” nata dalla penna dell’autrice Aurora Guerra. Scopriamo cosa rivelano che anticipazioni degli episodi settimanali. L’eroina di Puente Viejo, cioè Julieta Uriarte, dopo aver trovato una prova per dimostrare la colpevolezza del marito Prudencio Ortega sull’assassino di Saul, sarà intenzionata a vendicarsi. Raimundo Ulloa, invece dopo aver cercato in ogni modo di scoprire in quale luogo si trova sua moglie Francisca Montenegro, scomparirà nel nulla facendo preoccupare i suoi cari.

Il Segreto: Elsa non vuole perdonare Isaac, la sparizione di Raimundo

Nelle puntate italiane in onda dal 10 al 15 febbraio, Elsa nonostante Isaac le darà delle spiegazioni su ciò che è accaduto tra lui e Antolina durante la sua assenza, non avrà nessuna intenzione di perdonarlo.

Intanto Don Anselmo rimprovererà Dolores per aver messo in giro la voce che Don Berengario e la nuova arrivata Magdalena siano marito e moglie. Nel frattempo quest’ultima sarà sempre più convinta che il parroco sia la sua dolce metà Armando. Severo e Carmelo faranno della domande al presunto aggressore di Adela. Fernando rispetterà la promessa fatta, dato che dopo aver avuto dei rapporti intimi con Julieta, le rivelerà dove poter trovare degli indizi sul decesso di Saul. Successivamente Elsa dirà al Guerrero di aver deciso di abbandonare il paese. Purtroppo il Leal e il Santacruz saranno costretti a fare altre indagini per scoprire chi è il colpevole dell’attentato ad Adela. Intanto il pericoloso Basilio, si fingerà medico per mettere fine all’esistenza della maestra. La Uriarte grazie al Mesia troverà tra gli oggetti personali del marito Prudencio la pistola che avrebbe causato la morte del maggiore degli Ortega.

Nel frattempo a Puente Viejo non ci sarà nessuna traccia di Raimundo.

La drastica decisione della Uriarte, il sospetto di Dolores

Don Anselmo inviterà Isaac a sposare Antolina per assumersi le responsabilità di padre. Elsa rinuncerà a partire, ma Consuelo le consiglierà di contattare i suoi familiari. La nipote di Consuelo entrerà in preda alla disperazione, dopo aver intuito che Saul potrebbe essere morto per mano del fratello. Nonostante ciò, la Uriarte metterà alle strette Fernando con la pistola del marito, per scoprire se l’ha ingannata. Antolina farà credere a Marcela di voler chiarire con la Laguna, invece Carmelo vorrà sapere a tutti i costi chi è il nuovo medico che ha visitato sua moglie. Julieta deciderà di vendicare la scomparsa di Saul, ovvero di uccidere il marito. In seguito Antolina si farà trovare tra le braccia di Isaac da Elsa, dopo averla fatta recare a casa sua tramite Marcela. Per finire Mauricio chiederà a Prudencio di farsi dire da Fernando dov’è finito l’Ulloa, mentre Dolores sospetterà che Magdalena e Don Berengario stanno nascondendo qualcosa.