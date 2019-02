Annuncio

Annuncio

Che fine ha fatto lo show di Adriano Celentano dal palinsesto di Canale 5? E' questa la domanda che si stanno ponendo i tanti fan che in queste settimane hanno avuto modo di seguire le prime puntate dello show e del cartone animato acquistato da Mediaset e trasmesso in prime time sulla rete ammiraglia del Biscione. Dopo i primi appuntamenti, infatti, Mediaset ha fatto sapere di aver sospeso 'momentaneamente' lo show di Adriano Celentano perché il cantante non stava molto bene e quindi aveva bisogno di tempo per riprendersi.

Lo show del Molleggiato non andrà in onda questa settimana

In un primo momento Mediaset aveva fatto sapere che lo stop dello show di Celentano sarebbe durato soltanto due settimane e quindi la nuova puntata doveva essere trasmessa nella settimana compresa tra il 18 e il 22 febbraio, ma possiamo svelarvi che così non sarà.

Annuncio

Dalla Guida Tv ufficiale del Biscione, infatti, apprendiamo che lo spettacolo non risulta in programma in questa nuova settimana di programmazione e quindi al momento risulta ancora sospeso, nonostante siano passate le due settimane previste.

Uno dei motivi di questo stop forzato, però, potrebbe avere a che fare non soltanto con il malessere fisico del 'Molleggiato' ma anche con gli ascolti, sonoramente flop, che Adrian ha registrato nel corso di queste prime settimane di messa in onda su Canale 5. Lo show di Celentano, infatti, non ha centrato minimamente gli obiettivi di ascolto della rete ammiraglia Mediaset e addirittura l'ultima puntata trasmessa prima dello stop, è crollata sotto la soglia dei due milioni e del 7% di share.

Annuncio

I migliori video del giorno

Il crollo di ascolti di Adrian su Canale 5

Numeri decisamente troppo bassi per la prima serata di Canale 5 che evidentemente non può permettersi determinati scivoloni in prima serata dato che lo show di Celentano è costato anche un bel po' di soldi. Cosa ne sarà a questo punto di Adrian? Al momento non ci sono ancora notizie ufficiali sul futuro dello show e della serie animata ma vi terremo aggiornati nel corso delle prossime settimane.

Intanto sempre da Mediaset hanno comunicato quelli che saranno i prossimi programmi televisivi che vedremo in onda su Canale 5 da marzo in poi. Tra questi vi segnaliamo il ritorno di Ciao Darwin condotto da Paolo Bonolis che ritornerà in onda da marzo. E poi ancora Barbara D'Urso sarà alle prese con un doppio impegno serale, prima con il nuovo show live Non è la D'Urso e poi da aprile con la nuova edizione del Grande Fratello Nip.