Annuncio

Annuncio

Giovedì 21 febbraio andrà in onda su Rai Uno la sesta puntata di 'che dio ci aiuti 5', la fiction che continua a battere i record negli ascolti facendo tremare i programmi degli altri canali. I cambiamenti nel cast si sono rivelati vincenti, nonostante il dispiacere del pubblico per Lino Guanciale. La produzione ha fatto una scelta azzeccata nel far rimanere all'interno della serie l'attrice Francesca Chillemi nei panni di Azzurra. Lo stesso discorso vale per Gianmarco Saurino. I nuovi appuntamenti hanno visto quanto siano state distanti le strade di Gabriele e Valentina in confronto alla quarta stagione nella quale il medico si era innamorato della ragazza del convento per poi arrivare a un finale inaspettato.

Annuncio

Gli spoiler dell'undicesimo episodio, dal titolo "Sos" svelano che Suor Angela deve aiutare una giovane donna a non commettere un grave errore nella sua vita.

Nico decide di aiutare Ginevra in un momento difficile della sua vita

Nico, dal canto suo, non sopporta la situazione amorosa nella quale si trova con Maria, ma allo stesso tempo s'impegna a sostenere Ginevra. Quest'ultima viene sconvolta dai problemi legati al passato ma può contare sull'aiuto di Nico che decide di sostenere la ragazza in un momento complesso. La vicenda provoca delle distrazioni riguardo alla relazione con la nipote di Suor Costanza; nel frattempo Athos scopre di avere in comune con Emma la passione per la letteratura e tale situazione finisce per infastidire Azzurra che si sente esclusa dalla conversazione.

Annuncio

I migliori video del giorno

La proprietaria del convento si vede costretta a fingere di essere un'intellettuale. Le anticipazioni del dodicesimo episodio della sesta puntata, dal titolo "Come un fantasma" fanno notare che Suor Angela sia impegnata in nuovi casi, preceduti da indagini preliminari decisive per risolvere i sospetti.

Valentina non vuole rinunciare al suo amore per Alessio

Inoltre Suor Angela vuole scoprire cosa si nasconda dietro la figura di un infermiere dalla doppia identità. Nel frattempo al convento degli angeli giunge la zia di Nico che è una suora e Maria ha intenzione di conquistare la simpatia della donna ma chiede aiuto alla novizia Ginevra (Simonetta Columbu). Le condizioni di salute di Valentina si sono stabilizzate con il passare dei giorni e la giovane donna comincia a pensare al suo amore nei confronti di Alessio, il fisioterapista che l'ha seguita nel percorso riabilitativo.