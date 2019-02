Annuncio

Brutta notizia per tutti i fan di Adriano Celentano che in queste settimane si sono appassionati alla messa in onda del nuovo show Adrian trasmesso in prime time su Canale 5. E' notizia di queste ore, infatti, che sia lo show che il cartone di Celentano non saranno trasmessi per le prossime due settimane in prime time. Entrambi, infatti, risultano sospesi dal palinsesto della rete ammiraglia per volere dello stesso Celentano.

Sospeso lo show di Adriano Celentano: lo stop di due settimane

Nel dettaglio, infatti, le ultime notizie di queste ore rivelano che Adriano Celentano non starebbe proprio al massimo della forma fisica. Il 'Molleggiato' starebbe male e quindi per questo motivo le prossime settimane non potrebbe seguire in prima persona lo show Adrian su Canale 5.

Il comunicato stampa diffuso da Mediaset parla di un malessere di stagione che ha colpito l'artista. Così si è optato per la sospensione del programma: ancora non è stato svelato cosa andrà in onda al posto del varietà di Celentano e del cartone animato, ma non si esclude che possano essere sostituiti con dei film in prima visione assoluta. Come vi dicevamo, però, Adrian dovrebbe ritornare di nuovo in programmazione a distanza di due settimane e non si esclude che possano esserci dei radicali cambiamenti nella struttura del varietà, per volere dello stesso Celentano che in queste prime puntate è stato abbastanza defilato ed è apparso solo per pochissimi minuti in scena.

Clamoroso flop per il ritorno di Adriano Celentano su Canale 5

Va detto, inoltre, che gli ascolti di queste prime puntate di Adrian non sono stati per niente positivi.

Dopo un buon esordio, con una media di quasi 6 milioni di spettatori, il varietà è crollato di settimana in settimana. Il dato peggiore, però, è stato toccato la scorsa settimana, con la messa in onda della quarta puntata, la quale è stata vista da una media di appena 1.5 milioni di spettatori con uno share di poco superiore al 7%. Un risultato a dir poco deludente, tenendo conto del fatto che Adriano Celentano è tornato in video a distanza di molti anni dalla sua ultima apparizione televisiva. Le 'malelingue' social sostengono che tale sospensione per due settimane possa essere dettata anche dagli ascolti flop registrati dal varietà nel corso di queste settimane. Sta di fatto che ad oggi mancano ancora cinque puntate per portare a termine la prima stagione di Adrian: vi aggiorneremo nelle prossime ore sulla programmazione dello show e del cartone in tv.