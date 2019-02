Annuncio

Annuncio

Sono in tanti in queste ore a chiedersi che fine abbia fatto lo show di Adriano Celentano su Canale 5. Uno degli eventi di questo inizio 2019 della rete ammiraglia Mediaset aveva a che fare proprio con 'Adrian', la serie evento che vede protagonista il 'Molleggiato' andata in onda a fine gennaio in prime time, accompagnata da uno show dove tuttavia Celentano è apparso ben poco. Da due settimane, però, Adrian non viene più trasmessa su Canale 5: lo show risulta sospeso per motivi legati allo stato di salute, un malanno di stagione, del cantante.

Sospeso lo show di Adriano Celentano su Canale 5: il cantante sta male

Nel dettaglio, infatti, abbiamo visto che qualche giorno fa da parte di Mediaset è arrivata una comunicazione ufficiale, con la quale facevano sapere di aver optato per la sospensione temporanea dello show di Adriano Celentano, complice il fatto che il cantante non stesse proprio bene dal punto di vista della salute.

Annuncio

E così dal Biscione comunicavano che lo show Adrian sarebbe stato sospeso dal palinsesto di Canale 5 per due settimane, il tempo necessario per permettere ad Adriano Celentano di rimettersi in sesto e di poter curare in prima persona lo show che fa da anteprima alla messa in onda del cartone animato. In pratica, quindi, salvo ulteriori cambi di palinsesto dell'ultimo minuto, lo show dovrebbe tornare in onda dalla prossima settimana.

Tuttavia va sottolineato che in queste prime settimane di programmazione Adrian non abbia proprio ottenuto gli ascolti sperati su Canale 5. Dopo un buon esordio con circa sei milioni di telespettatori, lo show e il cartone hanno subito un vero e proprio tracollo dal punto di vista degli ascolti, fino a toccare la drammatica soglia del 7% di share.

Annuncio

Lo show di Adriano Celentano fa flop di ascolti su Canale 5

Un risultato decisamente imbarazzante per Celentano, abituato a ben altri numeri sulla televisione generalista. E invece questa volta il suo pubblico pare che non abbia gradito minimamente questo cartone che racconta un po' la sua storia personale. Addirittura nell'ultima puntata trasmessa in televisione, Adrian è crollato sotto il muro dei due milioni di spettatori. Non si esclude, quindi, che alla base di questo stop di due settimane, oltre allo stato di salute di Celentano, possa celarsi anche la volontà di rimettere mano al progetto e magari studiare qualche novità appetitosa per il pubblico di Canale 5 per risollevare gli ascolti deludenti.