Il primo episodio dello spin-off di Pretty Little Liars, The Perfectionists, andrà in onda sugli schermi americani il 20 marzo.

Freeform ha rilasciato il trailer con la data del debutto durante l'incontro con i giornalisti della Television Critics Association. Ciò che viene mostrato nelle sequenze ci dà un assaggio dell'atmosfera della serie, forse un po' più cupa rispetto a Pretty Little Liars.

The Perfectionists si lega al famoso mistery di I.Marlene King per la presenza dei personaggi di Mona Vanderwaal e di Alison DiLaurentis che si ritroveranno nella cittadina dove si svolgono le vicende della serie. Anche in questo caso la storia è basata sui romanzi di Sara Shepard. La prima stagione è composta da dieci episodi, le cui riprese, iniziate lo scorso anno, si sono concluse a fine gennaio.

Pretty Little Liars - The Perfectionists: trama e cast dello spin-off

La serie The Perfectionists è ambientata nella cittadina di Beacon Heights, dove si trasferiscono Alison e Mona. Tutto inizia quando delle ragazze scoprono di avere un nemico in comune che ha rovinato le loro vite: Nolan Hotchkiss. Per divertirsi, iniziano a pensare al modo migliore per ucciderlo. Il problema è che Nolan viene trovato morto ed è stato ucciso nello stesso modo progettato dalle ragazze. Quello che emerge subito è che, a prima vista, gli abitanti sembrano 'perfetti' e conducono delle vite esemplari ma, dietro l'apparenza, si nascondono oscuri segreti. Quando viene commesso l'omicidio la trama si infittisce.

Oltre a Sasha Pieterse e Janel Parrish, che riprendono, rispettivamente, i ruoli di Alison e Mona, fanno parte del cast: Sofia Carson nei panni della fashion blogger Ava Jalali, Sydney Park nel ruolo di Caitlin Park-Lewis, Graeme Thomas King nella parte di Jeremy Beckett, un giovane e brillante scienziato che lavora nelle Hotchkiss Technologies di Beacon Heights, Eli Brown nei panni del violoncellista Dylan e Chris Mason in quelli di Nolan Hotchkiss.

A questi si aggiunge Kelly Rutherford (Gossip Girl) che interpreta Claire Hotchkiss, matriarca della famiglia e co-fondatrice, insieme al marito, delle omonime industrie.

La produttrice, anche creatrice, di The Perfectionists, I.Marlene King, ha dichiarato che ci sono degli elementi in comune con Pretty Little Liars, come l'amicizia e l'omicidio, ma il mistero è nuovo e originale rispetto al famoso mistery drama.