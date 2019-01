Annuncio

Il ritorno televisivo di Adriano Celentano continua a suscitare un bel po' di polemiche, soprattutto alla luce degli ascolti decisamente disastrosi che il suo Adrian sta registrando in prime time su Canale 5. I dati delle prime due puntate trasmesse sono tutt'altro che positivi e, anche dal punto di vista dei contenuti, lo show sembra non aver fatto breccia nel cuore degli spettatori, che si aspettavano molto di più dal Molleggiato. Ieri sera, però, nel corso della terza delle nove puntate di Adrian, Celentano ha scelto di parlare e lo ha fatto rivelando di aver voluto sabotare l'auditel della rete ammiraglia Mediaset. [VIDEO]

La rivelazione di Adriano Celentano dopo il flop di ascolti

E così ieri sera, prima di esibirsi sul palco per appena due minuti, Adriano Celentano è apparso all'interno di un confessionale, dove ha ammesso di aver voluto sabotare l'audience di Canale 5.

Come se non bastasse, il cantante ha proseguito dicendo che intende farlo ancora nelle prossime settimane.

'Ho intenzione di sabotare l'audience, finché dei sei milioni di telespettatori non rimarrà nessuno', ha detto Celentano nei pochi minuti in cui ha parlato ieri sera durante l'anteprima di Adrian su Canale 5.

Peccato, però, che quei sei milioni del debutto siano già nettamente diminuiti durante la seconda puntata che ha registrato un ascolto netto di appena 4 milioni di spettatori.

Insomma rispetto al previsto, il nuovo progetto che vede coinvolto il Molleggiato può essere definito un sonoro flop, sia dal punto di vista degli ascolti che delle critiche. In molti, infatti, non hanno gradito l'idea di Celentano per questo cartone animato e neppure in merito allo show, dove lo si vede pochissimo, ritenendo che forse avrebbe fatto bene a mettersi in gioco, facendo quello che realmente sa fare: cantare.

Rosita difende papà Adriano dalle critiche

Insomma lo show sembra aver deluso anche i fan storici di Adriano, [VIDEO]i quali avrebbero preferito vederlo, anche solo per due serate, impegnato in uno dei suoi show con ospiti, musica e qualche monologo che, da sempre, contraddistingue lo 'stile Celentano'.

In attesa di scoprire il verdetto auditel di queste nuove puntate di Adrian, sua figlia Rosita intervistata dal settimanale 'Spy', lo ha difeso a spada tratta da tutte le accuse d flop che gli sono state mosse nei giorni scorsi, affermando che il bilancio conclusivo dello show andrà fatto al termine delle nove puntate di messa in onda su Canale 5.