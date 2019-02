Annuncio

Albano Carrisi e Romina Power presto diventeranno nonni per la seconda volta. A dare la lieta notizia è stata proprio la figlia Cristel Carrisi sulla rivista di cronaca rosa Gente. Sulla pagine del settimanale Gente in uscita questa mattina, Cristel Carrisi ha annunciato di essere incinta per la seconda volta: "Nascerà ad agosto, quando il suo fratellino Kai avrà quindici mesi”. Durante l'intervista la terzogenita nata dall'unione in matrimonio di Al Bano e Romina Power ha confessato che i suoi genitori sono felicissimi per l’arrivo di un secondo nipotino. Da sempre infatti, la famiglia Carrisi ama essere numerosa. Sulle orme del padre, anche Cristel ha aggiunto che in futuro vorrebbe avere altri bambini.

La notizia della gravidanza annunciata a mezzo stampa ha colto un po' tutti di sorpresa. Ricordiamo infatti che per il primogenito, Cristel aveva scelto di stare lontana dai riflettori. Una volta nato il piccolo Kai, fu proprio il cantante pugliese a dare la notizia durante una puntata di The Voice.

Cristel attualmente vive in Croazia con suo marito, l'imprenditore Davor Luksic. Nonostante la distanza trova sempre del tempo per scendere nella tenuta di famiglia. Al Bano e Romina Power dopo aver ritrovato l'intesa artistica sono sempre più uniti. L'essere nonni-bis non farà altro che riavvicinare i due ex coniugi per la gioia dei tantissimi fan che da sempre sperano in un ritorno di fiamma anche nella vita privata.

Loredana Lecciso dopo Al Bano ricomincia da se stessa

Loredana Lecciso sembra aver archiviato nel migliore dei modi la relazione finita con Albano Carrisi. La donna attraverso una lunga intervista rilasciata al settimana Sono ha riferito delle cose molto importanti. Innanzitutto ha confessato di essere single. L'unico amore che al momento si sente di dare è quello rivolto ai figli Albano junior e Jasmine, nonostante non sia facile visto che i due sono in piena adolescenza. Inoltre, la showgirl leccese ha messo a tacere tutte le polemiche legate alla sua assenza nello show 55 Passi nel sole. Alcune voci avevano rivelato che era stata la Power a non volere la Lecciso in puntata: "Al Bano ha detto a Verissimo che ci avrebbe voluto, non mancherà l'occasione in futuro".

In merito alla carriera lavorativa, Loredana ha dei nuovi progetti. Insieme alle sorelle Amanda e Raffaella, che da sempre sono state il suo punto di riferimento, gestiscono un negozio di profumi.