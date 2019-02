Annuncio

Le puntate della soap opera Beautiful si stanno rivelando alquanto ricche di colpi di scena. Al centro della bufera c'è Bill Spencer. L'uomo, infatti, ha architettato un diabolico complotto per allontanare Liam da Steffy in modo da poter conquistare, finalmente, il cuore della Forrester. Il capo della Spencer Publication ne parla con il suo collaboratore Justin. Inaspettatamente, però, l'altro suo figlio Wyatt è fuori la porta ed ascolta tutto. Colto dalla rabbia, Wyatt entra nella stanza e manifesta tutto il suo disappunto. Successivamente, il ragazzo si recherà da Katie per confessare tutto. La donna, però, si manifesterà inaspettatamente d'accordo con Spencer, dal momento che reputa Steffy l'unica vera colpevole di tutto.

Spoiler Beautiful: Hope e Brooke si mettono all'opera per i preparativi del matrimonio

Le cose tra Liam e Steffy sembrano essere, ormai, decisamente compormesse. Il ragazzo si è fortemente avvicinato a Hope e le ha chiesto, addirittura, di diventare sua moglie. La Logan si è mostrata, naturalmente, entusiasta della proposta ed ha accettato molto volentieri. Per questo motivo, sia lei che sua madre Brooke si sono messe subito all'opera per organizzare la cerimonia. D'altro canto, però, c'è Steffy. La ragazza ha provato in tutti i modi a convincere Liam a rimandare le nozze, almeno fino alla nascita della loro bambina. Il ragazzo è in confusione e non sa cosa fare. L'amore per Steffy è, ormai, compromesso, tuttavia, si sente in colpa per la bambina che la Forrester porta in grembo.

Wyatt confessa a Katie il segreto di Bill ma la donna si dirà d'accordo con il suo ex marito

Ad ogni modo, sul versante opposto c'è Bill Spencer, il quale sta per portare a compimento il suo complotto per raggirare Liam e spingerlo tra le braccia di Hope una volta per tutte. Le sue intenzioni, però, vengono scoperte da Wyatt, il quale minaccia il padre di confessare tutto a suo fratello. Bill, però, gli offrirà la sua auto di lusso pur di farlo tacere. Nel corso della puntata che andrà in onda domani, sabato 23 febbraio, vedremo Wyatt seriamente in contraddizione. Il ragazzo proverà a chiedere consiglio e aiuto a Katie. La donna, però, si mostrerà inaspettatamente d'accordo con il suo ex marito Bill.

Anche secondo Katie, infatti, tutto quello che è accaduto è stata colpa di Steffy, per questo motivo non merita di tornare con Liam. Wyatt rimarrà spiazzato.