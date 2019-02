Annuncio

Al Bano Carrisi e Romina Power sono una delle coppie più chiacchierate e seguite del panorama nazionale ed internazionale. Dopo la réunion artistica, i due ex coniugi sembrano non pensarla allo stesso modo sul Festival di Sanremo.

I due artisti mancano dalla kermesse canora come big in gara da moltissimi anni. Per Albano e Romina nel 2015 c’è stata solo una presenza, ma in veste di super ospiti. Durante la settimana di Sanremo, moltissimi fan della coppia si stanno chiedendo come mai i loro beniamini non tornino a calcare un palco così prestigioso come quello dell’Ariston. Secondo alcune indiscrezioni riportate dalla rivista online Velvet Gossip sembra che Romina Power non abbia nessuna intenzione di tornare in gara, al contrario del cantante pugliese.

L’ultima presenza di Al Bano nella Riviera ligure non è andata molto bene, tanto che vi furono numerose polemiche in seguito alla sua eliminazione. Nonostante tutto il Leone di Celino San Marco sarebbe ancora pronto a mettersi in gioco e conquistare tutti. L’artista statunitense invece si è detta contrariata. La Power sarebbe dell’idea che la musica è sinonimo di aggregazione e non di gara. Dopo essersi esibita moltissime volte alla kermesse dedicata alla musica italiana, l’ex moglie di Albano non avrebbe più voglia di mettersi in gioco e sottoporsi al giudizio di una giuria. Chissà se in futuro, il cantante pugliese riuscirà nell’ardua impresa di convincere la sua partner artistica a calcare di nuovo il palco del teatro Ariston. Per i tantissimi fan vederli di nuovo a Sanremo, sarebbe un’emozione davvero unica.

Al Bano demolisce il Festival di Baglioni

Al Bano come molti artisti si è espresso in merito alla 69’edizione del Festival di Sanremo. Il cantante pugliese è intervenuto ai microfoni di Rai Radio nel programma radiofonico Un giorno da Pecora ed ha letteralmente demolito la kermesse presentata da Claudio Baglioni, Virginia Raffaele e Claudio Bisio: “Ho visto solo la prima puntata ma mi sono addormentato alle 23 perché erano giorni che non dormivo.” In merito ai conduttori ha dichiarato di non essere poi così soddisfatto così come sui big in gara: “Nek e Francesco Renga mi sono piaciuti ma non lo ho sentiti tutti. Chapeau per Andrea Bocelli”. In fine Al Bano ha confessato in diretta radiofonica che in passato ha rifiutato più volte la conduzione del Festival, ma oggi si sentirebbe pronto a fare il suo esordio sul prestigioso palco dell’Ariston.