Non accenna a placarsi la polemica sulla frase che Emma Marrone ha pronunciato durante un concerto contro Matteo Salvini e la sua politica difensivista; quell'"aprite i porti" che la salentina ha urlato nel corso di un suo live a Eboli, ha scatenato la furente reazione sia della gente comune che di alcuni esponenti dei partiti. Massimiliano Galli, consigliere comunale di Amelia, ha usato Facebook per scagliarsi pesantemente contro la cantante, arrivando a consigliarle di aprire le sue gambe e farsi pagare; questo commento ingiurioso verso la pugliese, ha spinto la Lega ad espellere immediatamente l'uomo.

Emma insultata da un consigliere della Lega su Facebook

Nonostante sia in tour in tutta Italia e da poche ore sia uscito il suo nuovo singolo "Love is madness" con i 30 Seconds To Mars, Emma Marrone sta facendo parlare di sé per una frase che ha pronunciato nel corso del concerto che ha tenuto ad Eboli qualche giorno fa.

"Aprite i porti" ha urlato la cantante durante il live, in riferimento alla politica difensivista di Matteo Salvini.

La pugliese si è palesemente schierata contro il vice Premier e a favore dell'accoglienza dei migranti nel nostro Paese, e l'ha fatto approfittando della grande risonanza mediatica che possono avere le parole di un'artista conosciuta come lei. Se i fan presenti alla serata in questione hanno applaudito la "Brown" e il suo coraggio di esporsi su una situazione così delicata, molti altri si sono dissociati dalle sue parole, anzi ci hanno tenuto a rimproverarla a distanza usando i social network.

"Ma stai zitta e pensa a cantare", "Apri le porte di casa tua, ospitali tu", "Lascia stare la politica", sono solo alcuni dei commenti che sono stati scritti sotto alle ultime foto che la 34enne ha pubblicato su Instagram. Per onore di cronaca, dobbiamo dire che a questi "suggerimenti" si sono aggiunti anche tantissimi insulti alla Marrone sia come artista che come persona.

Tra i tanti utenti del web che si sono scagliati contro Emma e la sua frase a favore dei migranti, c'è anche Massimiliano Galli, un consigliere comunale della Lega che esercita ad Amelia, in provincia di Terni. Sul profilo Facebook del politico alcune ore fa è comparso il seguente commento contro la vincitrice di Amici: "Faresti bene ad aprire le tue cosce e a farti pagare per esempio...".

Galli espulso dalla Lega dopo il commento sessista su Emma

Le parole che Massimiliano Galli ha usato per commentare la notizia che sta impazzando in questi giorni su Emma Marrone, non sono passate inosservate a chi di dovere; l'onorevole Virginio Caparvi, il segretario regionale umbro, ha redatto un comunicato stampa per annunciare che saranno presi seri provvedimenti nei confronti del consigliere di Amelia.

"Ci dissociamo dal commento sessista espresso da Galli. Anche il dissenso più forte, non può mai scadere in questo genere di commenti. Le sue affermazioni sono inaccettabili e distanti dai valori della Lega. Chiunque utilizzi questo linguaggio, non può far parte del nostro movimento".

La cantante pugliese non si è ancora espressa pubblicamente sul polverone mediatico che ha sollevato la sua frase "Aprite i porti"; sul profilo Instagram della 34enne, infatti, nelle ultime 24 ore sono stati pubblicati soltanto foto e video dei concerti che sta facendo in tutta Italia e della canzone che è appena uscita in duetto con Jared Leto.