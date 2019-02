Annuncio

Ariadna Romero ,nonostante sia sbarcata da poco in Honduras, sta facendo molto parlare di sé. La naufraga ieri, durante una nuova puntata dell'Isola dei Famosi è stata mollata dal suo presunto fidanzato, Francesco Acerbi.

A quanto pare la notizia del presunto flirt è stata svelata qualche giorno fa sulle pagine del settimanale Spy. Il difensore della Lazio sulle pagine della rivista di cronaca rosa ha riferito che per via della lontanza ha preferito chiudere la conoscenza con la modella cubana. Va detto infatti, che Acerbi e Ariadna non erano impegnati sentimentalmente ma erano solo all'inizio di una frequentazione. Durante la breve intervista il calciatore ha anche speso delle belle parole per la naufraga, tanto da descriverla come una persna speciale.

Ieri, durante una nuova puntata del reality show condotto da Alessia Marcuzzi la conduttrice ha riferito le parole di Acerbi ad Ariadna, così la donna ha fatto chiarezza sulla vicenda. La Romero ha spiegato di essere partita per l'Honduras da single ma di essere già al corrente di quello che pensava il suo Francesco. "Ci siamo visti pochissimo e quando gli ho comunicato che sarei partita per l'isola lui mi ha detto che non mi avrebbe promesso di esserci al mio ritorno". La naufraga seppur scossa ha confessato di aver molto apprezzato il gesto del giocatore. Per poi aggiungere: "Ho accettato ed ho deciso di fare la mia parte. Ho le spalle grosse, ci sono abituata".

Ghezzal-Romero: questione di feeling

Soltanto due giorni fa Ariadna Romero aveva fatto degli apprezzamenti molto positivi sul naufrago Ghezzal: "È un figo pazzesco." La modella aveva dichiarato di essere rimasta colpita dal comportamento dell'ex calciatore nei suoi confronti.

Oggi, tra i due sembra esserci davvero del feeling. Ghezzal dopo aver vinto la prova ha avuto la possibilità di portare con sé all'Isla Bonita una ragazza e la scelta è ricaduta proprio sulla Romero. Chissà se ora la naufraga dopo essere stata scaricata da Acerbi, non trovi pace tra le braccia di un altro calciatore.

Calano gli ascolti per l'Isola dei Famosi

Il reality show di Canale 5 continua a precipitare. L'Isola dei Famosi nella serata di ieri ha siglato un vero e proprio flop di ascolti tanto da essere seguita da 2.601.000 telespettatori con uno share del 14,4% (3% in meno della settimana precedente). La partita di Champions League tra Atletico Madrid e Juventus invece ha conquistato 6.8078.000 pari ad uno share del 25,5%.

Sulla altre reti va segnalato un calo di Chi l'ha visto e La Porta Rossa.