Annuncio

Annuncio

Sono in arrivo dei nuovi colpi di scena nella soap opera iberica “Il Segreto”. Nelle puntate che andranno in onda su Canale 5 tra qualche mese, Isaac Guerrero (Ibrahim Al Shami) pur avendo sposato Antolina (Maria Lima) continuerà a provare dei forti sentimenti per Elsa Laguna (Alejandra Meco). Il carpentiere darà dimostrazione del suo forte amore nei confronti della sorella del defunto Jesus quando si abbatterà un forte temporale a Puente Viejo. L’amico di Matias Castaneda se ne andrà via di casa senza avvisare la moglie, per rintracciare Elsa. Fortunatamente Isaac ritroverà viva a vegeta la sua ex fidanzata in un capanno abbandonato: il carpentiere ed Elsa dormiranno insieme come una coppia, ma non si scambieranno nessun bacio.

Annuncio

Il Segreto: Antolina uccide Amancio, il ritorno di Elsa a Puente Viejo

I telespettatori italiani hanno già avuto modo di vedere ciò che è in grado di fare la new entry Antolina, per poter rimanere al fianco di Isaac. Le anticipazioni dei prossimi episodi, rivelano che purtroppo l’ex domestica, sempre per amore, si macchierà addirittura le mani di sangue, dato che metterà fine all’esistenza di Amancio soffocandolo con un cuscino. Antolina si sbarazzerà dello scomodo anziano per non consentirgli di smascherarla con le lettere che si scambiava con il defunto Jesus. A quel punto l’ex ancella tenterà anche di uccidere Elsa, ma per fortuna non ci riuscirà. Quest’ultima, dopo essersi allontanata dal paese spagnolo per organizzare il funerale del padre, si trasferirà alla locanda dei Castaneda e darà una spiacevole notizia a Consuelo, ovvero di avere dei problemi economici a causa di alcuni debiti non saldati dal genitore appena scomparso. Per fortuna la Laguna migliorerà la sua situazione finanziaria grazie a Carmelo, che la farà assumere come maestra per dare una mano ad Adela.

Annuncio

I migliori video del giorno

Isaac dichiara il suo amore alla Laguna, Antolina perde le staffe

La perfida Antolina non appena verrà a conoscenza del nuovo impiego della rivale, fingerà di sentirsi male sempre a causa della sua gravidanza per ricevere più attenzioni possibili da parte del Guerrero. Quest’ultimo dimostrerà di non aver ancora messo la parola fine alla storia d’amore con Elsa, quando Consuelo gli dirà che la stessa è scomparsa nel nulla. Isaac dopo aver condotto delle ricerche ritroverà la sua ex fidanzata all’interno di una baracca situata nel bosco: in tale circostanza il carpentiere trascorrerà la notte insieme alla Laguna, e soprattutto le ribadirà di essere ancora innamorato di lei. A gran sorpresa quest’ultima prenderà le distanze dal Guerrero, per non essere disonorata.

Annuncio

Nonostante il rifiuto, l’amico di Matias prometterà ad Elsa che farà credere ad Antolina di aver dormito fuori per motivi lavorativi. Purtroppo l’ex domestica non appena il suo amato rincaserà, gli chiederà subito delle spiegazioni sulla sua inaspettata assenza notturna.