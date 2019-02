Annuncio

Annuncio

Ieri, mercoledì 13 febbraio, è stata registrata una nuova puntata di Uomini e donne, il popolarissimo dating show pomeridiano condotto ed ideato della regina della televisione italiana, Maria De Filippi. Come al solito, i colpi di scena non sono mancati: a tenere banco, in particolare, lo scontro tra il nuovo tronista Andrea e lo spagnolo Ivan. L'oggetto del contendere è stato ancora una volta la corteggiatrice Natalia, 'preda' ambita da entrambi i tronisti. Luigi Mastroianni, invece, ha dato prova di essersi schiarito a sufficienza le idee baciando Irene e poi annunciando di essere pronto per la scelta. In virtù della riappacificazione tra la bella romana e Luigi, condito da un bacio in esterna, la favorita sembra essere proprio la 'fumantina' Irene.

Annuncio

Spoiler Uomini e Donne: Luigi bacia Irene

La registrazione è iniziata con un filmato di Irene che decide di recarsi immediatamente in albergo da Luigi per cercare di risolvere i dissapori, nati nelle scorse registrazioni del trono classico di U&D. In albergo Luigi attacca la giovane ragazza, accusandola di scappare sempre davanti ai problemi. In merito a questo Irene afferma di avere riflettuto, ammettendo le sue colpe e dimostrando ancora una volta, a suo dire, l'interesse nei confronti del tronista. Dopo un lunghissimo confronto, non sono mancati vari abbracci e carezze che hanno fatto da contorno ad un bacio che piacerà ai fan della coppia. Mastroianni è andato in esterna anche con Valentina: ancora una volta, la ragazza ha evitato qualsiasi contatto fisico con Luigi, rifiutando più volte il bacio 'richiesto' dal tronista.

Annuncio

I migliori video del giorno

Questa è stata l'ultima in studio registrazione per Luigi, ormai prossimo alla scelta che avverrà dopo la consueta permanenza in villa, con stesse modalità adottate per Lorenzo Riccardi e Teresa Langella.

Spoiler speciale sulla scelta Teresa Langella

Intanto la scelta di Teresa ha scatenato tutti gli appassionati di Uomini e Donne, curiosi di avere qualche anticipazione sulla decisione della bella tronista napoletana: secondo gli spoiler diffusi dal sito web 'Il Vicolo Delle News', la scelta sarebbe ricaduta su Andrea Dal Corso. Il colpo di scena, però, sarebbe la risposta negativa del corteggiatore originario di Mirano, il quale avrebbe risposto un secco no, per poi cambiare idea. Per avere la certezza, non ci resta che attendere la puntata che andrà in onda in prima serata su Canale 5 domani, 15 febbraio.