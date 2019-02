Annuncio

In questi giorni sono state registrate le scelte di Teresa Langella e Lorenzo Riccardi. La redazione di Uomini e donne ha provato in tutti i modi ad essere blindatissima in merito, eppure delle indiscrezioni sono trapelate. Da un po' di ore a questa parte, infatti, è trapelata la decisione presa da Lorenzo Riccardi. Il tronista ha scelto Claudia Dionigi che gli ha risposto di "Si". Arginare la fuga di notizie nelle ultime ore è stato impossibile, pertanto, lo spoiler si è rivelato inevitabile.

Gli spoiler sulla scelta di Lorenzo Riccardi, avrebbe lasciato la villa in anticipo

A quanto pare, anche Lorenzo Riccardi ha concluso il suo percorso a Uomini e Donne. Il tronista, però, ha spiazzato tutti al momento della scelta.

La super favorita tra le due corteggiatrici è sempre stata Giulia Cavaglia. La ragazza, infatti, ha sempre incuriosito notevolmente il tronista il quale, più volte, si è ritrovato a rincorrerla dietro le quinte. Al momento della scelta, però, le cose pare siano andate diversamente. In seguito ai week-end trascorsi prima con una poi con l'altra tronista, Lorenzo è andato letteralmente in confusione. Si vocifera, infatti, che dopo l'esterna con Claudia il ragazzo abbia lasciato la villa anticipatamente. Questo aveva fatto nascere il sospetto che il tronista potesse addirittura rinunciare alla sua scelta.

Lorenzo sceglie Claudia Dionigi, lei dice di si e lo raggiunge alla festa

Ad ogni modo, questo non è accaduto.

Lorenzo si è preparato per raggiungere la splendida sala, all'interno della quale si sarebbe celebrata la festa per il suo fidanzamento. Prima di farlo, però, ha dovuto parlare con la "non scelta". Dopo aver affrontato questo duro compito, il tronista ha informato Claudia della sua decisione. La ragazza, dopo aver appreso la scelta di Lorenzo, avrebbe dovuto decidere se presentarsi o meno alla festa di fidanzamento. Ebbene, dopo un po' di suspance, la Dionigi ha raggiunto Lorenzo e, secondo fonti alquanto attendibili i due, attualmente, sarebbero una coppia.

Il pubblico è rimasto, naturalmente, spiazzato dalla notizia dal momento che le ultime esterne avevano fatto prevalere l'ipotesi che la scelta sarebbe stata Giulia. Nel corso della puntata odierna, infatti, è andata in onda un'esterna della Cavaglia molto commovente.

La ragazza ha voluto fare una bellissima dedica a Lorenzo il quale non ha potuto fare a meno di baciarla.