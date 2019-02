Annuncio

La serie televisiva spagnola “Il Segreto” continua ad appassionare il pubblico italiano. Grande colpo di scena in arrivo nelle puntate che andranno in onda sulla rete ammiraglia Mediaset tra qualche mese. Gli spoiler ci rivelano infatti che il diabolico Fernando Mesia (Carlos Serrano) darà la dimostrazione di non essere cambiato. Il figlio del defunto Olmo sarà disposto a mettere fine all’esistenza di Gonzalo Castro (Jordi Coll) per poter riavere al suo fianco Maria Castaneda (Loreto Mauleon). Fernando per poter riuscire nel suo intento, nel migliore dei modi, chiederà aiuto al fratello di Saul, che non potrà fare nulla per tirarsi indietro, altrimenti non gli consentirà di divorziare da Julieta Uriarte.

Il Segreto: Maria accusa il marito, il piano di Fernando contro Gonzalo

Nei prossimi episodi italiani Maria Castaneda e Gonzalo Castro metteranno al corrente i cari della loro crisi matrimoniale. Tutto inizierà quando il figlio della defunta Pepa farà credere agli abitanti di Puente Viejo che Francisca Montenegro è morta, senza rivelare però che è stato lui a ferirla sotto lo sguardo sconvolto di Fernando Mesia. A seguito del falso funerale della dark lady, rimetterà piede nel quartiere iberico anche la moglie di Gonzalo. A gran sorpresa la figlia di Emilia e Alfonso si scaglierà contro la sua dolce metà, facendo rimanere senza parole Raimundo e Fernando. Maria accuserà il marito di essere il responsabile della morte della figlia Esperanza e del nipote Beltran, perché quando si è scatenato un doloso incendio nella loro abitazione cubana si trovava con un’altra donna.

A quel punto Fernando, convinto di poter tornare tra le braccia della Castaneda, deciderà di sbarazzarsi del Castro per poter avere via libera, ma si servirà della complicità di Prudencio. Quest’ultimo, non appena verrà messo al corrente della terribile intenzione del Mesia, cercherà di farlo desistere, precisandogli di essersi sentito in colpa dopo aver tentato di uccidere il fratello Saul.

Prudencio cerca di far cambiare idea al Mesia, il Castro in pericolo

Purtroppo Fernando non si lascerà condizionare dal minore degli Ortega, dato che farà presente che a differenza sua lui farà sparire il corpo senza vita del nipote dell’Ulloa, questo per accertarsi che sia morto. La situazione si complicherà quando Maria farà innervosire Fernando, dimostrando di volersi riconciliare con il marito.

Purtroppo il Mesia, invece di rinunciare a commettere il delitto, deciderà di liberarsi di Gonzalo al più presto possibile. Il minore degli Ortega cercherà ancora una volta di far cambiare idea a Fernando, dicendogli che per far separare Maria e Gonzalo in modo definitivo non si dovrà per forza macchiare le mani di sangue. Il piano di Prudencio consisterà nel far allontanare semplicemente il Castro dalla cittadina iberica con una scusa, ma Fernando non seguirà il suo consiglio. In particolare quest’ultimo metterà in pratica il suo obiettivo nel capitolo numero 1.938, presentandosi ad un incontro con Gonzalo con una pistola.