Annuncio

Annuncio

Dopo il grande successo della prima puntata della seconda stagione torna su Rai 2, con un nuovo entusiasmante appuntamento, la fiction La porta rossa 2 con protagonisti Lino Guanciale e Gabriella Pession. Mercoledì 20 febbraio, infatti, verrà trasmessa in prime time la seconda puntata del nuovo ciclo della fiction, contenenti gli episodi tre e quattro, dove Vanessa aiuterà Filip ad essere scagionato dalle accuse di omicidio e il commissario Cagliostro farà una sorprendente scoperta su un suo familiare.

Anticipazioni episodio 3

Le anticipazioni de La porta rossa 2 ci segnalano che Filip si ritroverà nei guai dopo che la polizia ritroverà il cadavere dello spacciatore nell'ex fabbrica abbandonata.

Annuncio

Tutti gli indizi condurranno a lui come possibile assassino della vittima e solo Vanessa non crederà alla sua colpevolezza. Nonostante ciò la giovane deciderà di indagare sul passato di Filip e sul possibile collegamento fra lui e lo spacciatore ucciso. E così inizierà le sue indagini frugando fra gli oggetti personali del giovane. Tra questi troverà il quaderno sul quale il ragazzo morto aveva trascritto tutti i nomi delle persone che gli dovevano dei soldi. Fra i nomi in elenco Vanessa troverà anche quello del padre di Filip riuscendo così a capire come mai il giovane sia ritornato alla fabbrica per affrontare lo spacciatore. Ma sul quaderno della vittima sarà menzionato anche il libro della visione di Leonardo Cagliostro nella quale aveva visto la figlia in grave pericolo di vita.

Annuncio

I migliori video del giorno

L'inaspettata confessione

Le anticipazioni del quarto episodio della fiction di Rai 2 ci suggeriscono che Vanessa sarà chiamata a deporre in tribunale nel processo riguardante l'omicidio del commissario Cagliostro. La giovane, infatti, sarà interrogata dai giudici in qualità di persona informata dei fatti. Le cose per la ragazza andranno molto bene fino a quando non rivelerà di essere una medium ed avere la facoltà di parlare con i morti e con lo stesso Leonardo. Ovviamente la sua confessione non deporrà a favore della sua credibilità e finirà per rendere inutile tutto quello che aveva rivelato in precedenza. Nel frattempo il commissario Cagliostro sarà impegnato nel cercare Elvio Mayer, il padre di sua moglie Anna.

Annuncio

Tale ricerca lo condurrà a scoprire che suo suocero in realtà era l'amante di Patrizia Durante, una donna strettamente collegata ad una confraternita.