Nuove anticipazioni settimanali relative ad una delle soap più seguite, "Beautiful". La nota produzione americana, anche questa settimana, infatti, riserverà a tutti i suoi fan diverse sorprese e parecchi colpi di scena. Le trame di cui parleremo più avanti fanno riferimento alle puntate che andranno in onda in Italia dal 17 al 22 febbraio. Le vicende della prossima settimana gireranno tutte intorno all'annuncio del matrimonio di Hope e Liam che destabilizzerà molti personaggi della soap, oltre alla decisione di Wyatt di non riferire a Liam ciò che lui ha scoperto sul conto di Bill.

La richiesta di Steffy

Le anticipazioni di "Beautiful" ci segnalano che Liam annuncerà a Ridge che, molto presto, lui ed Hope convoleranno a giuste nozze.

Hope, nel frattempo, incontrerà la sorellastra Steffy, rivelandole di aver accettato la proposta di matrimonio di Liam. Ovviamente, Steffy non prenderà molto bene la notizia e correrà a cercare Liam per dissuaderlo. Arrivata da lui, però, la giovane non riuscirà a convincere Liam, in quanto lo Spencer resterà fermo nella sua decisione anche quando Steffy gli chiederà di aspettare almeno la nascita della loro bambina. A casa Forrester, Brooke solleciterà la figlia ad organizzare il matrimonio il più in fretta possibile. Justin consiglierà a Bill di essere sincero con Liam, quando scoprirà che lo Spencer senior ha ricattato Steffy per annullare le sue nozze con il figlio in cambio della libertà di Taylor. Liam chiederà a Wyatt di fargli da testimone, perché sente di potersi fidare del fratello più di qualsiasi altra persona.

La decisione di Wyatt

Bill discuterà animatamente con Justin in ufficio, senza sapere che, nel frattempo, Wyatt avrebbe ascoltato tutta la loro conversazione. A quel punto, il giovane comprenderà il raggiro organizzato da suo padre ai danni di Steffy e Liam e non avrà alcuna intenzione di esserne complice. Brooke sarà molto impegnata nei preparativi del matrimonio di Hope e Liam. Bill offrirà la sua Ferrari a Wyatt per convincerlo a mantenere il suo silenzio con Liam. Nel frattempo, Ridge inizierà a sospettare che Liam sia stato raggirato da qualcuno anche se non sarà in grado di dimostrarlo. Wyatt non avrà alcuna intenzione di cedere di fronte alle offerte del padre ma si lascerà convincere da Katie a non racconterà nulla a Liam.

La Logan, infatti, chiederà al suo ex di non rivelare nulla al fratello, in modo da non ostacolare il coronamento del sogno d'amore della coppia.