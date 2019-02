Annuncio

Sono davvero lontani i tempi del falò di Temptation Island durante il quale Ida Platano e Riccardo Guarnieri avevano riconfermato il proprio amore. Dopo la fine del loro rapporto, l'ex coppia è tornata nel parterre del Trono Over di Uomini e donne dove si è spesso resa protagonista di litigi e accuse reciproche. Se lei, per il momento, non sembra avere trovato un cavaliere in grado di interessarla, ben diverso è il caso di Riccardo che da settimane ha cominciato a frequentare Roberta Di Padua. E proprio lei siederà al centro dello studio davanti al cavaliere nella puntata che Canale 5 trasmetterà oggi 19 febbraio, a partire dalle ore 14:45 circa. In essa la coppia verrà raggiunta dai rimproveri della stessa Ida che avrà qualcosa da ridire contro il suo ex fidanzato, lanciando un'accusa che suonerà quasi da minaccia.

Il tutto avverrà in risposta delle dichiarazioni fatte nella puntata di ieri dal Guarnieri, che ha chiaramente lasciato intendere che la sua ex avesse deciso di partecipare al programma solo per aumentare il numero di followers su Instagram.

Uomini e donne, Over: le accuse di Riccardo a Ida

Nella puntata di Uomini e donne di ieri 18 febbraio, Riccardo Guarnieri ha inveito contro Ida, accusandola di essere una persona "cattiva". Le ha ricordato che ha cominciato a partecipare al programma solo per ragioni di business anche se poi ha davvero incontrato una persona della quale si è innamorata. Guarnieri ha raccontato ulteriori dettagli a parziale conferma delle sue parole, ricordando come lei gli chiedesse di spegnere il cellulare mentre parlavano con un'amica.

Solo in questo modo poteva stare tranquilla ed essere sicura che lui non registrasse la conversazione. Al centro dello studio di Uomini e donne, infatti, Riccardo ha ulteriormente spiegato: "Finché c’era l’amore ma poi! Dopo l’ultimo programma che abbiamo fatto (Temptation Island Vip ndr), Ida vedeva crescere i followers alle sue amiche e mi diceva 'per colpa tua i miei followers non stanno crescendo!'". Tali dichiarazioni hanno trovato l'intervento di Maria De Filippi che ha difeso Ida. Quest'ultima, infatti, l'aveva informata delle crescenti richieste pubblicitarie e aveva chiesto aiuto alla redazione di Uomini e donne sulla modalità della loro gestione.

Uomini e donne anticipazioni: 'Riccardino, ti rovino'

Secondo quanto rivelano le anticipazioni di Uomini e donne diffuse relative alla puntata del Trono Over di oggi, la discussione tra Riccardo e Ida ripartirà là dove era stata interrotta ieri.

La Platano insinuerà che tra il suo ex e Roberta Di Padua non ci siano sinceri progetti per il futuro anche se quest'ultima replicherà subito: "Forse non funzionava con te, con me funziona meglio". Anche Tina Cipollari confermerà il punto di vista di Ida, affermando che a suo dire la frequentazione tra Riccardo e Roberta non sarà destinata a durare a lungo. La discussione proseguirà con toni accesi fino a quando la Platano sbotterà ulteriormente: "Riccardino, scendi dal piedistallo che io ti rovino!". Parole che lasciano presagire ad un nuovo capitolo di questa querelle, caratterizzata da un segreto di cui Ida potrebbe essere a conoscenza. Perché, dunque, dovrebbe rovinare il suo ex fidanzato? La risposta potrebbe essere svelata proprio nella puntata in onda oggi pomeriggio su Canale 5.