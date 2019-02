Annuncio

Wanda Nara e Mauro Icardi continuano ad essere al centro dell'attenzione mediatica, dopo che al calciatore è stata tolta la fascia di capitano dell'Inter. Domenica sera la Nara è stata ospite in diretta tv a Tiki Taka su Canale 5 per spiegare la verità su questa vicenda ma nel frattempo ieri sera ha fatto nuovamente parlare di sé, perché ha bruciato alcune foto del suo compagno Mauro Icardi, riprendendo il tutto in un video postato poi su Instagram. Il gesto, tuttavia, nient'altro sarebbe che un'usanza argentina di buon augurio in prossimità del compleanno delle persone amate. Oggi, infatti, Mauro Icardi compie 26 anni.

La sexy Wanda Nara brucia le fotografie del suo Mauro Icardi ed esplodono i rumors

Nel dettaglio, infatti, abbiamo visto che Wanda Nara ha preso alcune foto che ritraevano Mauro Icardi e le ha bruciate all'interno di un camino.

Gli scatti, nel giro di pochi secondi sono stati travolti dalle fiamme e ovviamente i fan si sono chiesti il motivo di tale scelta della Nara. Inutile dire che in molti abbiano subito ipotizzato che alla base di questa decisione di bruciare le fotografie di Mauro Icardi potesse celarsi una crisi di coppia tra i due, situazione che avrebbe portato la Nara a compiere il 'folle gesto'. Rumors che si sono fatti sempre più insistenti per tutto il corso della serata, dato che la stessa Wanda Nara ospite a Tiki Taka domenica sera aveva ammesso che per Icardi non è affatto un periodo semplice e, dopo che gli è stata tolta la fascia di capitano neroazzurro, starebbe soffrendo moltissimo.

Tuttavia c'è anche un'altra versione dei fatti che prende quota in queste ore ed è quella legata ad un'antica tradizione argentina che viene messa in atto durante i compleanni, la quale prevede proprio di bruciare le fotografie del festeggiato come sinonimo di buon augurio per il futuro.

Tiki Taka, Wanda Nara scoppia in lacrime parlando della situazione di Mauro Icardi

In attesa di scoprire la verità dei fatti su questo gesto compiuto da Wanda Nara e postato in diretta sui suoi canali social, vi diciamo che domenica sera nel momento in cui veniva intervistata da Pierluigi Pardo, non ha saputo trattenere le lacrime. La Nara si è lasciata andare nel momento in cui stava parlando dell'attuale e difficile situazione del suo compagno, rivelando che Icardi sta soffrendo molto per il fatto che non lo stanno facendo giocare e ha chiesto di trovare una soluzione al più presto. Di sicuro Icardi non andrà via dall'Inter: proprio in queste ore il Presidente ha fatto sapere che farà parte della rosa neroazzurra e che non ci sono trattative con la Juventus.