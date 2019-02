Annuncio

Non c'è pace per l'attuale edizione dell'Isola dei Famosi 2019 condotta da Alessia Marcuzzi, soggetta a continui cambi di palinsesto su Canale 5. Le ultime anticipazioni rivelano che, dopo essere passata dalla domenica al mercoledì sera, per le sue ultime settimane di programmazione, il reality show verrà nuovamente spostato, abbandonando il mercoledì e tornando a quella che può essere definita la sua collocazione "storica" al lunedì in prima serata.

L'Isola dei Famosi cambia di nuovo il giorno di messa in onda su Canale 5

Nel dettaglio, le anticipazioni che arrivano dai palinsesti delle prossime settimane del gruppo Mediaset, rivelano che a partire dall'11 marzo l'Isola dei Famosi traslocherà al lunedì sera.

Il prossimo 6 marzo, dunque, andrà in onda l'ultima puntata del reality show di mercoledì, dopodiché si passerà alla nuova collocazione che in passato ha portato tanta fortuna ad Alessia Marcuzzi e al suo gruppo di lavoro.

Questo vuol dire, dunque, che probabilmente il programma di Canale 5 dovrà vedersela con le repliche de "Il Commissario Montalbano" con Luca Zingaretti, che storicamente riescono sempre ad ottenere risultati d'ascolto soddisfacenti, con una media che si aggira intorno ai 6-7 milioni di telespettatori alla settimana. Ad ogni modo, non si esclude che la Rai possa rispondere alla mossa strategica di Mediaset facendo esordire la Serie Tv "Il nome della Rosa", tratta dal celebre romanzo di Umberto Eco.

In ogni caso, questa sfortunata stagione dell'Isola sarà chiamata ad affrontare delle sfide piuttosto difficili. Ricordiamo che quest'anno il reality show non sta ottenendo i risultati sperati in termini di auditel, giacché ha una media di appena 2,7 milioni di spettatori settimanali, pari ad uno share che non riesce ad andare oltre il 13-15% ad ogni puntata.

Clima rovente all'Isola dei Famosi: scontro tra Soleil e Ariadna

In attesa di questo nuovo cambio di palinsesto per l'Isola dei Famosi, in queste ore il clima in Honduras sarebbe diventato particolarmente rovente per i concorrenti. La bella Ariadna Romero, infatti, si è scagliata duramente contro Soleil Sorge, il cui ingresso nel cast della trasmissione di Canale 5 è riuscito indubbiamente a destabilizzare gli equilibri all'interno del gruppo, mettendo un bel po' di "zizzania" tra i naufraghi.

La modella cubana ha puntato il dito contro l'ex protagonista di Uomini e Donne, accusandola di essere una persona falsa, e urlandole contro "fai sc***o". Insomma, la situazione sembra piuttosto tesa, e nei prossimi giorni potrebbero arrivare delle novità decisamente interessanti.