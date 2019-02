Annuncio

All'Isola dei Famosi, il reality show di Canale 5 condotto da Alessia Marcuzzi, oltre a liti e scontri tra i naufraghi, c'è spazio anche per nuovi amori. In primis, è il caso di Jeremias Rodriguez e Soleil Sorgè che da quando sono sbarcati sull'Isola dei famosi sono apparsi subito come una coppia. Tra i due giovani l'affinità c'è stata fin dal primo momento. Infatti, le loro giornate in Honduras sono scandite da baci e alcuni momenti davvero bollenti, senza preoccuparsi più di tanto delle telecamere del reality che stanno lì a riprenderli.

Ariadna e Ghezzal, forse nuovo flirt sull'Isola dei famosi

Negli ultimi giorni, però, c'è una nuova coppia che starebbe per nascere, quella formata dalla modella cubana Ariadna Romero e dall'ex calciatore e procuratore algerino Abdelkader Ghezzal.

Quest'ultimo, da quando è arrivata la Romero sull'isola, ha ritrovato il sorriso e sta affrontando l'avventura con un altro approccio, dimenticando perfino la fame e la stanchezza. L'ex calciatore è stato colpito dalla bellezza della ragazza cubana fin dal primo momento in cui è arrivata in Honduras. Infatti, fin dal primo giorno, ha cercato di prendersene cura e le ha offerto perfino un posto per dormire vicino a lui. L'ex di Siena e Bari, che è attualmente il leader della settimana avendo vinto la prova del fuoco, ha scelto proprio la ex partecipante di Pechino Express per trascorrere la notte sull'Isla Bonita. Infatti, Ghezzal ha detto che ha iniziato dormendo con lei e vuole continuare a farlo fino alla fine. Ecco perché l'ha invitata alla mini vacanza all-inclusive.

Momenti romantici sull'Isla Bonita

I due naufraghi approdati sull'Isla Bonita hanno vissuto alcuni momenti molto romantici, tra coccole, confidenze e risate. Inoltre, dopo la cena a lume di candela, Ghezzal ha detto ad Ariadna che vuole sposarla, ma la ragazza risponde che è lei a voler sposare lui, dopo che quest'ultimo ha preparato questa splendida cena. Per di più, tra una battuta e l'altra, la cubana rivela di esserci rimasta molto male di aver ricevuto in quel modo il benservito da Acerbi, il calciatore della Lazio con cui Ariadna si stava frequentando prima di approdare sull'Isola dei famosi. A quel punto, Ghezzal cerca di consolarla senza però essere troppo invadente. E poi i due passano la notte dormendo insieme abbracciati nel letto.

L'algerino è molto premuroso nei confronti della ragazza, tant'è che le dà persino il bacino della buonanotte prima di andare a dormire. Il giorno seguente, Ariadna incide la parola grazie su una foglia tropicale.