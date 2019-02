Annuncio

Annuncio

Il gran finale di Non Mentire, la fiction con Greta Scarano e Alessandro Preziosi che sta ottenendo ottimi risultati in termini di audience, tornerà domenica 3 marzo 2019 con l'ultima puntata. Finalmente il dilemma sulla colpevolezza o l'innocenza di Andrea avrà una conclusione: ecco le anticipazioni di quello che vedremo.

Gran finale della fiction di Canale 5 'Non mentire'

Domenica 3 marzo su Canale 5 andrà in onda la terza ed ultima puntata di Non Mentire. In essa vedremo che Laura continuerà a sentirsi frustrata per il mancato arresto di Andrea ed inoltre si adirerà quando scoprirà che Caterina, la sua sorellina più grande, ha da tempo una relazione con Tommaso. La donna ci resterà malissimo anche perché il Baioni è un agente di polizia coinvolto nella vicenda sua e del cardiochirurgo.

Annuncio

Dopo tale scoperta, Laura si renderà conto di non potersi fidare davvero di nessuno se non di se stessa.

La donna, allora, cercherà in tutti i modi di trovare un modo per far finire Andrea in gattabuia chiedendo anche aiuto a Tommaso che non potrà però aiutarla. L'uomo è stato infatti sospeso dal servizio dopo la perquisizione in casa di Molinari. Laura, intanto, deciderà di prendere le distanze dalla sorella e così deciderà di fare anche Leo dopo aver scoperto che la moglie l'ha tradito.

Le prove della colpevolezza di Andrea

Nell'ultima puntata di Non mentire, vedremo che la Alaimo crederà che Andrea sia uno stupratore seriale anche perché si renderà conto di essere stata anch'essa una sua vittima.

Annuncio

I migliori video del giorno

L'ispettore, quindi, non avrà dubbi sulla colpevolezza dell'uomo ma le mancheranno le prove. Queste ultime in realtà ci saranno ma ben custodite proprio da Andrea. Laura allora gli tenderà una trappola stordendolo e immobilizzandolo proprio come lui fece con lei. Il cardiochirurgo, però, riuscirà a liberarsi e, mentre starà per farle del male, arriverà Vanessa che le salverà la vita.

Finalmente il Molinari finirà in galera ma uscirà quasi subito per prove insufficienti. Succederà poi che Laura vedrà l'uomo in compagnia di una giovane ragazza di nome Irene per cui la voglia di vendicarsi diventerà sempre maggiore. Vanessa, però, la esorterà a restare calma e le dirà di voler incastrare il Molinari grazie proprio ad Irene.

Annuncio

La giovane è infatti un'agente sotto copertura con il compito di incastrare l'uomo. Andrea, però, sarà ancora più furbo per cui riuscirà a non cadere nel tranello. Si arriverà finalmente alla verità?