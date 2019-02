Annuncio

Annuncio

Le trame della soap opera spagnola “Il Segreto” prodotta da Boomerang TV e scritta da Aurora Guerra, non smettono di appassionare. Negli episodi che verranno trasmessi sull’emittente televisiva “Antena 3” questa settimana, mentre la diabolica Antolina tramerà contro Elsa Laguna con la complicità del dottor Alvaro, suo marito Isaac Guerrero sarà protagonista di un infortunio. Fortunatamente il carpentiere non appena si procurerà una grave ferita, riceverà le dovute cure mediche grazie all’intervento dell’amico Matias Castaneda. Il capomastro Mauricio Godoy invece riceverà finalmente notizie da parte di Fé. Quest’ultima attraverso una lettera intima, ribadirà al marito di Nazaria tutto l’amore che ha provato per lui.

Annuncio

Il Segreto: Isaac ha un incidente, l’inganno di Maria e Roberto

Le anticipazioni delle puntate che il pubblico spagnolo vedrà dal 25 febbraio all’1 marzo, ci dicono che Saul avrà intenzione di vendicarsi di Pedro Molero, non appena se ne andrà da Puente Viejo, per averlo minacciato. Intanto Antolina convincerà Alvaro a far allontanare Elsa dal paese, mentre Isaac avrà un incidente, ma verrà portato al dispensario da Matias. La Laguna parlerà al telefono con una persona misteriosa. In seguito Consuelo inviterà il maggiore degli Ortega a non fare nulla a Pedro Molero. Elsa in assenza di Alvaro, si occuperà di medicare la ferita del Guerrero. Maria e Roberto mentre continueranno ad organizzare il loro trasferimento a Cuba, faranno credere a Fernando e Francisca di aver acquistato una casa per andare a vivere insieme.

Annuncio

I migliori video del giorno

Francisca perdona Raimundo, la disperazione di Mauricio

Nel frattempo la Montenegro perdonerà Raimundo dopo gli ultimi dissapori avuti, invece la Laguna comunicherà a Consuelo di aver ricevuto un’offerta per le sue proprietà. Roberto vorrà avere la certezza che la Castaneda non si pentirà della scelta fatta. Purtroppo Julieta continuerà a stare male a causa di ciò che ha subito da parte dei Molero. Il capomastro Mauricio leggerà con profondo dolore una missiva scritta da Fe per lui. Elsa rivelerà alla nonna della Uriarte di essere felice, perché il dottor Alvaro le ha fatto una proposta di matrimonio. Carmelo dopo aver appreso che lui e Don Berengario dovranno testimoniare per far luce sul decesso dei Molero, metterà al corrente la moglie Adela e il fratello di Prudencio.

Annuncio

Infine Maria aspetterà insieme ai bambini Roberto, che a gran sorpresa non si farà vivo.