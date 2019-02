Annuncio

A Uomini e donne è tempo di nuove registrazioni e soprattutto di nuovi tronisti che prenderanno il posto di quelli che in queste settimane sono stati protagonisti delle puntate speciali del dating show di Maria De Filippi in onda in prime time su Canale 5. E proprio oggi pomeriggio è stata registrata una nuova puntata del trono classico, durante la quale c'è stata la presentazione di colei che sarà la nuova tronista di questa edizione, la quale è un volto ben noto al pubblico che ha seguito il percorso di Lorenzo.

La nuova tronista di Uomini e donne è Giulia

Le anticipazioni che arrivano della registrazione di Uomini e donne di oggi, diffuse in anteprima dal sito web WittyTv.it, rivelano che sul trono siederà la bella Giulia Cavaglia, la corteggiatrice che per diversi mesi ha provato a conquistare il cuore del tronista Lorenzo, il quale però alla fine ha coronato il suo sogno d'amore con Claudia.

Giulia è stata sicuramente una tra le corteggiatrici più amate e seguite di questa stagione del trono classico e la notizia del suo arrivo sul trono è stata subito accolta in maniera positiva dal pubblico, che a questo punto attende con trepidazione di poterla vedere all'opera, alle prese con i corteggiatori che arriveranno in trasmissione per conoscerla e per provare a conquistare il suo cuore dopo la delusione che le è stata inflitta da Lorenzo.

Sempre dalle anticipazioni della registrazione di oggi di Uomini e donne, apprendiamo che Giulia prima di sedersi sul trono di Uomini e donne è stata protagonista di un nuovo confronto in studio con Lorenzo e Claudia.

Il confronto a U&D tra Lorenzo, Giulia e Claudia dopo la scelta

La ragazza, già durante la registrazione in villa aveva mosso le sue sottili accuse nei confronti del tronista milanese, affermando che in realtà la sua scelta non poteva essere considerata una di quelle fatte col cuore, bensì dettata dal 'business'.

In studio, quindi, i tre hanno avuto modo di dibattere su questo argomento, dopodiché a Giulia è stata offerta la possibilità di rimettersi in gioco e la ragazza non si è tirata indietro.

In attesa di vedere in onda la fatidica puntata in tv, anticipiamo che in settimana è stata registrata anche la puntata di Uomini e donne trono classico dedicata al confronto in studio tra Teresa e Andrea. I due si sono rivisti dopo che il corteggiatore ha scelto di rifiutare la tronista napoletana al 'rush finale', lasciandola senza parole.