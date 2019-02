Annuncio

Le prossime puntate italiane della soap opera Una Vita continueranno a sorprendere. Le anticipazioni ci dicono che la dark lady che ha preso il posto della defunta Cayetana commetterà un terribile omicidio. Stiamo parlando di Ursula Dicenta che dimostrerà per l’ennesima volta di preferire Blanca ad Olga. Quest’ultima, dopo aver rinunciato ad uccidere la madre per averla abbandonata nel bosco delle dame all’età di cinque anni, tenterà di mettere fine all’esistenza della congiunta. Olga si scaglierà contro Blanca quando Diego Alday le dirà che non ha mai smesso di amare la sorella pur avendo intrapreso una relazione con lei. La moglie di Samuel e la creatura che porta in grembo si salveranno grazie all’intervento di Ursula che pugnalerà la secondogenita.

Durante i preparativi per la veglia funebre l’ex governante rimarrà spiazzata perché noterà che sul corpo della figlia appena deceduta è inciso un marchio.

Una Vita: Blanca sequestrata dalla sorella, Samuel ricattato da Ursula

Negli episodi che andranno in onda in Italia tra qualche mese Diego Alday, dopo essere guarito dall’intossicazione da mercurio grazie al fratello Samuel, farà cadere nello sconforto totale Olga. Quest’ultima apprenderà che il figlio minore di Jaime è ancora innamorato di sua sorella. Dopo essere stata mollata la Dicenta si scontrerà anche con la madre che la ripudierà per aver fornito un importante indizio a Diego riguardante la cassaforte di Jaime. A quel punto la secondogenita di Ursula, stanca di essere sempre considerata inferiore alla sorella, perderà le staffe.

Olga rinchiuderà Blanca nella baracca in cui viveva il suo defunto patrigno Tomas e, in tale circostanza, le dirà di essere disposta a farla abortire. Nel frattempo l’ex educatrice della defunta Cayetana, intuendo dove siano le sue figlie scomparse, ricatterà Samuel.

La morte di Olga, la scoperta sconvolgente della Dicenta

Ursula ordinerà al figliastro di bruciare la lettera del padre in grado di rovinare la sua reputazione, in caso contrario non lo aiuterà a ritrovare la moglie. Il fratello di Diego eseguirà la richiesta della matrigna che, come promesso, lo condurrà nel bosco delle dame. La Dicenta e Samuel rintracceranno le due sorelle proprio quando la diabolica Olga sarà intenta ad accoltellare Blanca.

A gran sorpresa Ursula riuscirà a disarmare la secondogenita ferendola gravemente fino a condurla alla morte. L’ex governante, agendo in tale maniera, eviterà l’assassinio di Blanca mentre Olga passerà a miglior vita. A seguito della morte della secondogenita la Dicenta darà a Diego la colpa della tragedia. Per finire Ursula farà una scoperta sconvolgente perché, nel corso dei preparativi del funerale, noterà che sul cadavere della figlia c’è una strana incisione.