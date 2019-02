Annuncio

Annuncio

Oggi, domenica 24 febbraio, va in onda una nuova puntata di Domenica Live, condotto da Barbara D'Urso.

Domenica Live - diretta tv

Anticipazioni Domenica Live - 24/02

La conduttrice ritorna a parlare del calciatore dell'Inter, Mauro Icardi e del suo rapporto con la sorella Ivana Icardi. In studio l'argentina rivelerà nuovi retroscena su suo fratello e sulla moglie Wanda Nara e della telefonata avvenuta poco fa. Ma prima di tutto si partirà con lo spazio dedicato al reality show "L'isola dei Famosi", con nuove accuse dal Divino Otelma.

Sarà presente anche l'ex naufraga Grecia Colmenares che sembra essere stata tradita dal fidanzato di 27 anni in meno della donna. Il ragazzo oggi dirà la sua versione.

Annuncio

I presunti tradimenti sono un tema centrale della puntata odierna e si ritorna a parlare della relazione tra Riccardo Fogli e la moglie Karin e del giovane Yuri Rambaldi. In studio arriva Gianpaolo, il presunto amante di Karin. Barbara D'Urso, inoltre aprirà un'altra busta choc che arriva direttamente dall'Honduras. Per sapere di che cosa si tratta sarà necessario aspettare la messa in onda del programma. Potrete seguire la diretta qui su blasting news, in streaming o su canale cinque.