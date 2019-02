Annuncio

Le avventure dello sceneggiato iberico “Il Segreto” sono sempre più appassionanti. Gli spoiler degli episodi che il pubblico avrà modo di vedere in Italia tra qualche mese, annunciano che la nuova protagonista Elsa, interpretata dall'attrice Alejandra Meco, dopo aver perso il suo grande amore Isaac Guerrero, si troverà in delle spiacevoli situazioni a causa di Antolina. In particolare la Laguna oltre ad essere considerata una ladruncola, perderà anche il suo nuovo lavoro. L’ex fidanzata del carpentiere dopo essere stata cacciata dalla locanda dei Castaneda per averli derubati, verrà delusa da Carmelo Leal e Adela, che le diranno che non potrà più fare la maestra per via dei gravi pettegolezzi sul suo conto. Elsa a quel punto farà perdere le sue tracce, facendo credere quindi agli abitanti di aver lasciato Puente Viejo.

Il Segreto: l’inganno di Antolina, Elsa accusa Consuelo

Nelle prossime puntate italiane, la perfida Antolina continuerà a dare del filo da torcere ad Elsa. Tutto avrà inizio quando in una delle tante giornate lavorative, Marcela e Matias faranno una scoperta tremenda. I coniugi Castaneda verranno a conoscenza che dalla loro locanda sono spariti i loro risparmi, precisamente 500 pesetas. I genitori della piccola Camelia sospetteranno che a derubarli potrebbe essere stato uno dei loro dipendenti. A quel punto Antolina essendo sempre più decisa a mettere in cattiva luce la sua rivale in amore, farà credere a Dolores che la ladra dei Castaneda è la Laguna. Purtroppo l'intento della moglie di Isaac andrà a buon fine, dato che tutti i compaesani parleranno male di Elsa.

Quest'ultima dopo essere stata messa alle strette da Marcela e Matias, negherà di essere la responsabile del loro furto, e rigetterà la colpa su Consuelo, precisando di averla sorpresa a rubare. La nonna di Julieta pur essendo rimasta molto delusa dalla Laguna, darà il consenso ai Castaneda per rovistare tra i suoi effetti personali.

La scoperta di Matias, la Laguna fa perdere le sue tracce

La faccenda prenderà una brutta piega, perché il figlio adottivo di Emilia e Alfonso troverà il suo denaro nella borsetta di Elsa, che non potendo fare nulla per dimostrare la sua innocenza rinuncerà a difendersi. A quel punto la Del Molino e il marito cacceranno dalla loro pensione la Laguna, ma soprattutto la inviteranno ad abbandonare il paese.

Quest'ultima dopo aver lasciato l’attività commerciale dei Castaneda, deciderà di alloggiare nella scuola in cui insegna da poco fino a quando non troverà un'altra sistemazione, con la convinzione che Carmelo e Adela non si opporranno alla sua decisione. Purtroppo il sindaco e la consorte dopo aver appreso le ultime novità, comunicheranno alla Laguna di aver perso il suo nuovo lavoro. Quest'ultima dopo l’ennesimo rifiuto, scomparirà dal quartiere dando l’impressione di essersi data alla fuga, mentre invece si nasconderà nei territori vicini alla cittadina iberica. Per finire Don Anselmo ritroverà Elsa e rimarrà spiazzato, quando la stessa gli dirà che se ne andrà via da Puente Viejo soltanto quando porterà al termine un suo piano.