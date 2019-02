Annuncio

Si avvicina la messa in onda della puntata di Uomini e donne dedicata alla scelta finale di Teresa Langella, la bella tronista napoletana la quale si congederà dalla trasmissione rivelando il nome del corteggiatore con il quale intende costruire una storia d'amore fuori dal contesto televisivo. L'appuntamento per vedere in onda la scelta di Teresa è fissato per il prossimo venerdì 15 febbraio in prime time, anche se la puntata è stata già registrata e proprio oggi sono venuti fuori i primi spoiler.

Spoiler Uomini e Donne, arriva la scelta di Teresa: il fortunato sarebbe Andrea Dal Corso

Nel dettaglio, infatti, abbiamo visto che sulle pagine del sito web "Il Vicolo delle News" è stato rivelato il nome del corteggiatore che sarebbe stato scelto da Teresa durante la registrazione all'interno della villa.

Come ben saprete, la tronista napoletana ha chiuso il suo percorso con due ragazzi: Antonio e Andrea, detto Andrew, entrambi molto diversi caratterialmente ma in grado di conquistare il cuore della bella tronista napoletana.

Stando alle anticipazioni riportate da "Il Vicolo delle News", alla fine di questo suo percorso Teresa avrebbe scelto di coronare il suo sogno d'amore con Andrea Dal Corso, noto al grande pubblico anche per la sua partecipazione a Temptation Island Vip nelle vesti di tentatore.

Una scelta che sicuramente rispecchia un po' la realtà dei fatti, dato che nel corso delle ultime puntate del trono di Teresa Langella era apparso chiaro a tutti che la tronista provasse un sentimento nei confronti del giovane corteggiatore.

Venerdì sera la scelta di Teresa Langella trasmessa in prima serata su Canale 5

Tra i due, infatti, ci sono state delle esterne alquanto provocatorie, dove abbiamo visto che si sono scambiati dei baci super-appassionanti e in particolar modo abbiamo visto che Andrew diceva che in quei baci si vedeva qualcosa di erotica, quasi come se volessero spingersi oltre pur essendo consapevoli di non poterlo fare.

Una scelta, però, che stando sempre alle anticipazioni di queste ore non sarà per niente facile per la bella Teresa e sarà caratterizzata da diversi colpi di scena che renderanno tutto particolarmente frizzante. A questo punto, quindi, non ci resta che attendere la messa in onda della puntata speciale di U&D in prime time prevista per questo venerdì sera alle 21.30 circa, cui seguiranno le puntate delle scelte di Lorenzo, Luigi e quella di Ivan.