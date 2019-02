Annuncio

Una nuova puntata dell'Isola dei Famosi ci attende mercoledì 13 febbraio in prima serata su canale 5 e stando alle anticipazioni sull'Isola honduregna sbarcherà una nuova naufraga. Si tratta di Ariadna Romero, bellissima attrice e modella, diventata famosa grazie alla partecipazione nel film di Pieraccioni 'Finalmente la felicità'. Dopo l'ingresso di domenica scorsa di Jeremias Rodriguez e Soleil Sorge, una nuova concorrente si aggiungerà quindi al gruppo, ma per un naufrago che arriva, due concorrenti invece dovranno abbandonare il gioco: prevista infatti nella diretta del 13 febbraio una doppia eliminazione.

Nuova naufraga all'Isola dei Famosi 2019: Ariadna Romero sbarca in Honduras

Le anticipazioni riportate sulle pagine ufficiali della trasmissione, ci svelano che nella prossima puntata in onda domani in prima serata su canale 5, sbarcherà una nuova naufraga, Ariadna Romero.

La giovane di origine cubana, classe 1986, è in Italia dal 2009 e ha mosso i primi passi come modella per poi cimentarsi con il cinema grazie a Leonardo Pieraccioni che l'ha resa celebre anche nel nostro paese. La giovane ha partecipato anche a ''Ballando con le Stelle'' e a ''Pechino Express'' in coppia con Francesca Fioretti. E' stata fidanzata con l'ex velino di Striscia la Notizia Pierpaolo Petrelli, da cui ha avuto due anni fa, il piccolo Leonardo. Ora la vedremo sulle spiagge di Cayo Cochinos insieme a tutti gli altri naufraghi, con l'auspicio che gli ultimi concorrenti entrati a far parte del reality, portino una ventata di aria fresca e diano una scossa al pubblico da casa che, in questa edizione, non sta premiando il programma in termini di audience.

Anticipazioni Isola dei Famosi di domani: doppia eliminazione

Anche l'ultima puntata ha registrato un risultato in termini di ascolti molto deludente, parecchio al di sotto delle aspettative di canale 5 che, mai come in questa stagione, sta puntando sui reality. Solo poco più di due milioni di telespettatori hanno seguito la puntata di domenica scorsa, tanto che i vertici di Mediaset sono corsi ai ripari cambiando il giorno di programmazione e spostando il programma di Alessia Marcuzzi al mercoledì. Domani dunque, oltre al nuovo arrivo, assisteremo anche alla chiusura, in diretta tv, del televoto aperto solo due giorni fa. In nomination ci sono Yuri, Sarah e Kaspar, quest'ultimo oggetto di polemiche nella scorsa puntata, per il suo atteggiamento ritenuto troppo autoritario da alcuni suoi compagni di avventura.

Dalle anticipazioni sulla nuova puntata, sappiamo che nel corso della serata, ci sarà anche una seconda eliminazione, con un meccanismo spietato che porterà il pubblico da casa a scegliere chi eliminare attraverso un televoto lampo. Per scoprire ulteriori dettagli non resta che sintonizzarsi su canale 5 mercoledì 13 febbraio a partire dalle 21,25.