Annuncio

Annuncio

Anche quest'anno il programma Uomini e donne va in onda nel prime time di Canale 5. Tutti i fan della trasmissione sanno che in questa stagione del people show di Maria De Filippi c'è la novità delle scelte in onda in prima serata [VIDEO]. Questo evento inizialmente era stato pensato solo per due tronisti, ma visto l'entusiasmo dei telespettatori è stato allargato anche agli altri tronisti che partecipano alla trasmissione. Al momento stando alle anticipazioni possiamo dirvi che questa formula è stata pensata solo per il trono classico, ma ovviamente se il tutto dovesse avere un successo discreto non si esclude la possibilità di portare anche il trono over in prima serata.

D'altronde possiamo dire che questa formula per il trono over era stata già utilizzata per la dama torinese Gemma Galgani ed il gabbiano Giorgio Manetti e fu un successone.

Uomini e Donne serale, quando andrà in onda la scelta di Teresa

Stando alle anticipazioni che riguardano U&D la prima tronista ad effettuare la scelta in prima serata [VIDEO] su Canale 5 dovrebbe essere Teresa Langella. Ma inizialmente il primo doveva essere l'altro tronista Andrea Cerioli, ma la sua scelta lampo ha mandato all'aria la programmazione della redazione di Uomini e Donne. Tornando a Teresa possiamo anticiparvi che ha passato qualche giorno in villa con i suoi corteggiatori e adesso è davvero pronta per la sua scelta finale.

Advertisement

Le news che riguardano il prime time ci rivelano che la prima puntata serale dovrebbe andare in onda il 15 febbraio e l'appuntamento si rinnoverà per tre venerdi di fila con gli altri tronisti. Ma ovviamente al momento oltre a Teresa Langella non si conosce ancora l'ordine dei nomi degli altri due tronisti che sceglieranno dopo la napoletana.

Anticipazioni Uomini e Donne Classico, quali saranno i protagonisti del prime time

Le anticipazioni di Uomini e Donne ci rivelano che tra Luigi e Lorenzo il primo che dovrebbe effettuare la scelta in prima serata dovrebbe essere Lorenzo Ricciardi. Infatti proprio nell’ultima registrazione è stata annunciata la sua scelta e quindi proprio per questo non dovrebbero esserci colpi di scena, anche perché Luigi è davvero molto confuso tanto che una settimana vuole far scendere nuove corteggiatrici e un'altra dice di essere molto preso dalle sue.

Advertisement

Adesso non resta che aspettare la messa in onda della puntata serale di Uomini e donne [VIDEO], e i fan iniziano già a fare il conto alla rovescia per poter finalmente guardare il programma più seguito del pomeriggio in prima serata su Canale 5.