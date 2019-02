Annuncio

Clima 'friccicarello' sulle spiagge dell'Isola dei Famosi dopo che c'è stato l'arrivo di Soleil Sorge, l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne che da questa domenica sera ha preso parte ufficialmente al Reality Show Mediaset. Chi ha seguito la puntata in onda su Canale 5 sa bene che Soleil ha preso parte alla trasmissione in compagnia di Jeremias Rodriguez: i due quali sono diventati i nuovi naufraghi ufficiali di questa edizione e nelle ultime ore, sull'Isola, in molti hanno notato che tra i neo-arrivati ci sarebbe un feeling particolare.

Soleil e Jeremias sempre più vicini all'Isola dei famosi: esplode il gossip tra i naufraghi

Soleil e Jeremia trascorrono moltissimo tempo assieme e questo particolare non è passato inosservato agli occhi degli altri naufraghi, in particolar modo a quelli di Luca Vismara.

Il naufrago ed ex concorrente di Amici ha sottolineato il fatto che tra i due nuovi naufraghi ci sia una bella sintonia, azzardando che tra i due 'gatta ci cova'.

Luca senza troppi mezzi termini ha dichiarato che al momento all'Isola dei Famosi si sono formate due coppie: la prima è quella composta da Sarah Altobello e Yuri e la seconda è quella composta proprio da Soleil e Jeremias. In tale caso sarebbe un vero e proprio "colpo di fulmine", dato che i due si conoscono da pochissimi giorni. Cosa succederà? Nascerà davvero una coppia sulle spiagge di questa sfortunata Isola dei famosi? Lo scopriremo nel corso delle prossime ore.

Intanto, però, va detto che Soleil era stata molto chiara: durante il video di presentazione trasmesso domenica sera su Canale 5, l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne affermava di essere interessata maggiormente a Jeremias Rodriguez ma anche a Stefano Bettarini.

L'ex corteggiatrice di U&D pronta a 'tentare' anche Stefano Bettarini

A proposito di quest'ultimo, era intervenuta dallo studio la sua fidanzata Nicoletta, vista quest'autunno a Temptation Island Vip, la quale ha ammesso di non temere l'arrivo di Soleil, consapevole che l'amore tra lei e Bettarini è più forte di ogni qualsiasi tentazione.

Il ciclone Soleil, quindi, pare che stia facendo bene a questa Isola dei Famosi: la ragazza, infatti, nel giro di pochissimi giorni è riuscita a creare delle dinamiche che potrebbero rivelarsi interessanti anche ai fini degli ascolti del reality show, che in queste prime settimane di programmazione ha sofferto tantissimo, con una media di appena 2.5 milioni di spettatori.