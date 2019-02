Annuncio

Annuncio

Manca sempre meno alla scelta di Teresa che, come confermato anche dalla pubblicità trasmessa su Canale 5, andrà in onda il 15 febbraio in prima serata nelle reti del ''biscione'' Mediaset. Ieri, sul sito web Witty.it è stato pubblicato lo sfogo di Andrea Dal Corso, in cui ha raccontato le sue sensazioni successive all'ultima registrazione di Uomini e Donne. Le sue parole sono sembrate abbastanza pessimistiche, tanto da mettere in dubbio l'importanza della sua presenza in villa: ''Cosa ci vado a fare?''. Il riferimento è al bacio che la bella tronista napoletana ha dato ad Antonio Morricone. In quella circostanza i due protagonisti del trono classico sono sembrati molto affiatati agli occhi di tutti, compresi a quelli del ''rivale'' di Antonio, Andrea.

Annuncio

Le parole di Andrea Dal Corso prima della scelta

Le parole del corteggiatore contengono quasi rassegnazione: ''Se dovesse scegliere me mi sentirei come se si fosse accontentata. Non è Andrea al 100%, è Andrea sì però all’altro quaranta c’era ancora Antonio.'' Nonostante le dure parole di sfogo, la presenza del bel corteggiatore in villa è stata confermata da varie anticipazioni. I fan di Uomini e donne si chiedono chi possa essere la scelta di Teresa: Il misterioso Antonio o Andrea? E in caso di scelta, quale sarà la risposta di entrambi i corteggiatori?

Andrea Dal Corso: ''Teresa mi derideva''

Nel suo sfogo trovano spazio accuse pesantissime sia nei confronti della tronista, sia riferiti al rivale di questo trono classico di Uomini e Donne, Antonio.

Annuncio

I migliori video del giorno

In particolare, Andrea ha attaccato Morricone, reo a suo dire, di fare troppe sceneggiate uscendo dallo studio per piccolezze. Successivamente ha ribadito la differenza tra il suo carattere e quello di Antonio ''Sono stato lì. Una volta, però, sono stato male. Lei mi ha visto, ci siamo incrociati lo sguardo. Una volta ho pianto, lei rideva, cioè mi derideva''. Durante l'ultima puntata andata in onda, Dal Corso ha addirittura minacciato di non presentarsi in villa per la scelta: ''Cosa vado a fare? Merito qualcosa in più.'' Tuttavia, dalle anticipazioni sappiamo che il carattere tosto e tanace di Andrea ha fatto sì che cambiasse idea, perché durante il soggiorno in villa il tronista originario di Mirano ha tentato il tutto per tutto per conquistare il cuore della bella napoletana, facendole una sorpresa invitandola a cena.

Annuncio

Ci sarà riuscito? Lo sapremo il 15 febbraio su Canale 5.