Mancano poche ore alla scelta di Lorenzo Riccardi: come riportano molti siti da qualche giorno, il tronista di Uomini e donne ha deciso di anticipare la sua decisione finale dopo aver vissuto un weekend piuttosto movimentato in villa. Il portale "Il Vicolo delle News" ha anticipato che proprio stasera, 12 febbraio, dovrebbe tenersi la festa di fidanzamento del ragazzo nel castello, e pare che tra Claudia Dionigi e Giulia Cavaglià la prescelta sia proprio la prima.

Lorenzo anticipa la scelta: la registrazione oggi 12 febbraio

Il breve e tumultuoso soggiorno in villa con Giulia e Claudia sembra aver spinto Lorenzo ad anticipare la sua scelta di qualche giorno. Dopo aver discusso pesantemente con una delle corteggiatrici, pare che Riccardi abbia lasciato furioso la struttura a neppure un giorno dal suo arrivo.

Lunedì 11 febbraio, mentre a Roma era in corso la registrazione della scelta di Teresa Langella (che a sorpresa pare sia ricaduta su Andrea Dal Corso), il tronista è stato avvistato da alcune fan mentre prendeva un treno che da Milano lo avrebbe portato verso la capitale.

Ulteriori indizi che andrebbero ad avvalorare i rumors secondo cui stasera si dovrebbe tenere l'evento dedicato al giovane di origini pugliesi provengono da molti ex protagonisti della trasmissione che sarebbero stati contattati dalla redazione per presenziare a tutti gli speciali dedicati alle scelte.

Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione, Francesca Del Taglia e Eugenio Colombo, Arianna Cirrincione e Andrea Cerioli, Aldo Palmeri e Alessia Cammarota, Angela Caloisi e Paolo Crivellin: sono soltanto alcune delle coppie formatesi a U&D che hanno assistito alla decisione finale di Teresa lunedì, e che faranno altrettanto con quella di Lorenzo tra poche ore (tutti, infatti, sono rimasti a Roma e sarebbero in attesa dell'inizio della registrazione).

Lorenzo sarebbe pronto a scegliere Claudia

"Il Vicolo delle News" riporta che proprio oggi - o al massimo in serata - inizieranno le riprese della puntata di Uomini e Donne dedicata alla scelta di Lorenzo. Stando alle indiscrezioni raccolte dal sito, pare che il tronista sia intenzionato a scegliere Claudia Dionigi.

Nonostante il fine settimana in villa pare sia stato piuttosto burrascoso (tanto da spingere il ragazzo a tornare a casa prima del previsto), il cuore di Lorenzo batterebbe più forte per la corteggiatrice romana, e per questo motivo avrebbe chiesto di anticipare la registrazione.

Non sappiamo se la notizia che ha fornito questo portale in anteprima corrisponda alla realtà dei fatti: soltanto venerdì 22 febbraio, giorno in cui è prevista la messa in onda del secondo speciale di U&D, scopriremo chi sarà la scelta di Riccardi e soprattutto se la fortunata gli risponderà di sì oppure no.