Il momento è ormai arrivato. Teresa Langella pare proprio abbia compiuto la sua scelta ieri sera, 11 febbraio. La redazione di Uomini e donne sta cercando, naturalmente, di mantenere il segreto, ma alcune indiscrezioni sono trapelate. Anche se prima di fare il loro ingresso in villa tutti i partecipanti sono stati privati dei loro cellulari, per evitare che potessero fare spoiler sulla serata, un indizio sta facendo avanzare l'ipotesi che la scelta di Teresa sia stata Andrea.

Andrea Del Corso potrebbe essere stato la scelta di Teresa: gli indizi

Nel corso di queste ore stanno trapelando moltissime indiscrezioni in merito alla scelta di Teresa Langella. Pare sia stata registrata ieri sera e anche Giulia De Lellis, protagonista indiscussa del serale di Uomini e Donne, ha pubblicato delle Instagram Stories in cui ha spiegato di essere alla ricerca dell'abito da indossare alla scelta di Teresa. Quasi sicuramente, quindi, la festa di fidanzamento è stata registrata ieri sera.

Inoltre, nelle ultime ore, sono trapelate alcune indiscrezioni sulla possibile scelta di Teresa che sembra essere ricaduta su Andrea. Antonio, infatti, è tornato reperibile ieri sera alle ore 21, cosa abbastanza improbabile qualora fosse stato lui la scelta. A quell'ora, infatti, il party per il fidanzamento era ancora in corso.

Ancora dubbi sull'ipotetica risposta di Andrea Del Corso alla scelta

Naturalmente si tratta di ipotesi che, per quanto probabili possano essere, restano comunque non confermate. Altrettanti dubbi, infatti, ci sono in merito all'ipotetica risposta data da Andrea Del Corso. Anche se si pensa che la scelta di Teresa sia ricaduta su di lui, non si conosce ancora quale possa essere stata la sua risposta.

Il percorso di Andrea e Teresa in questi mesi è stato abbastanza complicato, a causa del fatto che la napoletana ha sempre ammesso di nutrire molti dubbi sulle intenzioni del suo corteggiatore, 'colpevole' di essere interessato soltanto alle telecamere. Dal Corso l'estate scorsa ha partecipato anche a Temptation Island e, per questo, la Langella ha sempre pensato che lui fosse arrivato a Uomini e Donne, per intraprende la carriera televisiva. Non ci resta che attendere, a questo punto, per sapere come si è concluso il loro percorso a Uomini e Donne. Nel frattempo, ci si dovrà accontentare di questi piccoli spoiler in attesa di sapere la verità che, ovviamente, sarà svelata venerdì, 15 febbraio, in prima serata su Canale 5.