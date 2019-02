Annuncio

Annuncio

Continuano le vicende dei protagonisti della celebre e amatissima soap partenopea “Un posto al sole”. Per la settimana che andrà dal 25 febbraio al 1 marzo 2019 saranno moltissimi i colpi di scena a cui i telespettatori assisteranno. Primo tra tutti il concretizzarsi della vendetta di Gaetano Prisco nei confronti di Franco Boschi che, dopo una violenta aggressione, finirà dritto in ospedale generando ansia e preoccupazione tra i suoi cari. Non mancherà attenzione anche sugli atri personaggi: Susanna comincerà ad accusare le conseguenze della separazione tra i suoi genitori, Adele si troverà a dover affrontare le difficoltà economiche legate alla separazione dal marito. Guido invece troverà finalmente il coraggio di dichiararsi a Mariella, mentre per Elena e Valerio ci saranno altri momenti di tensione.

Annuncio

Prisco in attesa di vendetta, Guido e Mariella ancora innamorati

Boschi dopo esser stato aggredito brutalmente, viene trasportato d’urgenza al pronto soccorso. Tutti i suoi cari si precipitano lì in ansia di conoscere le sue condizioni mentre Gaetano attende solo di conoscere l’esito del suo piano vendicativo nei confronti del suo acerrimo nemico.

Altieri e Del Bue si incrociano e questo loro incontro sortisce in loro una serie di emozioni che riaccende i sentimenti che entrambi cercano di sopprimere. Il loro incontro però preoccupa molto Salvatore Cerruti che, vedendoli insieme, comincia a temere per la sua posizione.

Marina contro Valerio

Elena dopo quanto le è accaduto, non riesce a ritrovarsi e sua madre cerca in ogni modo di tenere Valerio Viscardi lontano da lei per evitare che soffra ancora a causa sua.

Annuncio

Franco dopo aver capito che il mandante della sua aggressione altri non era che Prisco, comincia a preoccuparsi per l’incolumità di Bianca e di Angela e Ciro gli porge il suo aiuto per proteggere la sua famiglia. Franco fa bene a fidarsi? Otello fa ritorno a casa da Indica e appare triste e sconsolato, col suo rientro porta con sé anche una notizia che coglie di sorpresa i coniugi Saviani.

La giovane Giordano si mostra decisa e sicura di voler chiudere per sempre con Valerio. Simona invece, a sorpresa, prende una decisione totalmente inattesa. Susanna comincia ad accusare il colpo della separazione tra i suoi genitori e finisce col pagarne le conseguenze. Sua madre invece, comincia a riprendere in mano la sua vita e a cercare una nuova casa in affitto. Giulia dal canto suo, la esorta a farsi valere con Manlio e a chiedere che vengano rispettati i suoi diritti di moglie separata.

Annuncio

Renato combina guai

Mentre fa da babysitter a suo nipote Jimmy, Renato Poggi finisce per addormentarsi sul divano lasciando incustodito il telecomando nelle mani del bambino.

La giovane Altieri, terminato il suo periodo di maternità fa ritorno al comando e si ritrova a lavorare fianco a fianco del comandante Del Bue. Cosa succederà tra loro, trionferà l’amore? Valerio dopo aver scoperto che Elena è in partenza, corre subito da lei per chiederle ancora una volta di rimanere accanto a lui e di concedergli un’altra possibilità.

Renato in preda al panico per quanto accaduto con suo nipote, decide di raccontare tutto a Raffaele che architetta un sistema per cercare di capire se effettivamente la visione del film horror possa aver in qualche modo turbato il piccolo Jimmy.

Guido si dichiara

Guido deciso a riconquistare la sua donna, le dichiara tutto il suo amore facendole vivere per un momento un sogno, ma poi la donna a causa delle parole del collega Cotugno ritorna alla realtà e si trova a dover affrontare Cerruti e le conseguenze della sua scelta precedente.

Serena comincia a vivere momenti di tensione in attesa del responso del test del dna, preoccupata dal fatto che Dal Colle potrebbe non essere suo padre.

Renato preoccupato insieme a Raffaele per quanto accaduto a Jimmy mentre era affidato a lui, si ritrova costretto a dover rivelare a Giulia quanto accaduto per evitare che la visione del film Horror crei danni a suo nipote.