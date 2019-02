Annuncio

Oggi, giovedì 21 febbraio 2019, alle ore 14.45 su Canale 5 andrà in onda una nuova puntata di Uomini e donne trono classico, la popolare trasmissione del daytime condotta da Maria De Filippi. L'appuntamento di questo pomeriggio sarà il primo dedicato al trono classico di questa settimana, di cui domani è in programma una doppia puntata: quella delle 14.45 e successivamente quella che andrà in onda in prime time alle 21.30 dedicata alla scelta finale di Lorenzo Riccardi, che si congederà dal programma.

Uomini e donne, anticipazioni di oggi

Ma torniamo alle anticipazioni riguardanti la puntata di oggi di Uomini e donne: possiamo svelarvi subito che ci saranno dei momenti di tensione in studio tra Ivan e il nuovo tronista Andrea Zelletta.

Il motivo ha a che fare con la corteggiatrice Natalia, la quale questa settimana è uscita in esterna con entrambi.

Ricordiamo che Natalia fino a questo momento aveva partecipato a Uomini e donne per corteggiare Ivan, ma dopo aver avuto dei momenti di scontro con il tronista, non si fatta scappare il nuovo arrivato Andrea, chiedendo alla redazione di poterlo conoscere meglio. I due sono stati così protagonisti di un'esterna, durante la quale hanno provato a conoscersi e dalle immagini sembrerà che la ragazza si sia presa una cotta per Andrea.

Subito dopo la messa in onda dell'esterna, vedremo che Ivan apparirà piuttosto furioso nei confronti della ragazza, la quale a sua volta si difenderà dicendo che il tronista spagnolo non la sta degnando di uno sguardo da ben tre settimane e così lei si è guardata intorno.

Le anticipazioni della puntata di Uomini e donne di oggi pomeriggio rivelano che a quel punto interverrà anche Andrea, il quale prenderà le difese della ragazza e le sue parole renderanno ancora più nervoso Ivan.

Luigi ammette di essere in difficoltà con Giorgia

Il tronista spagnolo, infatti, chiederà ad Andrea di non intromettersi e di non parlare quando prende lui la parola. Insomma un clima decisamente rovente in studio a Uomini e donne, a poche settimane dalla scelta finale dello stesso Ivan, che sarà protagonista della terza puntata speciale del programma in prime time con Luigi Mastroianni.

A proposito di Luigi, le anticipazioni di oggi che arrivano dalla pagina Instagram e da WittyTv, rivelano che il tronista ammetterà di aver avuto delle 'serie difficoltà' ad andare avanti nell'esterna con Giorgia, la quale a questo punto potrebbe essere eliminata ad un passo dalla scelta.