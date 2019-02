Annuncio

La cantante salentina Emma Marrone è tornata a far parlare di sé, ma questa volta non solo per la musica. Dopo aver informato i suoi followers della sua nuova collaborazione musicale, che la vede impegnata nella release del singolo 'Love is madness' featuring Thirty Seconds To Mars, l'ex-fidanzata di Stefano De Martino ha lanciato un monito al Governo giallo-verde. Il concerto, tanto discusso nelle ultime ore, si è tenuto lo scorso 19 febbraio e ha visto l'artista salentina esibirsi in quel di Eboli.

Emma infiamma Eboli e fa un appello inaspettato

Nel corso delle ultime ore sono giunte online molte critiche sui profili social della cantante Emma Marrone, da parte di chi sostiene che la cantante non debba sparare sentenze sulla politica contro l'immigrazione sregolata adottata dal Governo Lega-M5S.

La polemica, che vede protagonista la cantante salentina, è sorta a seguito di un concerto dell'Essere qui tour, tenutosi in quel di Eboli, dove la cantante di 'Sarò liberà' ha gridato 'Aprite i porti'. Un'esclamazione che è stata riportata dai principali quotidiani nostrani. Una vera e propria frecciatina che la Marrone potrebbe a chi sostiene la politica adottata dalla Lega e gli ideali di Matteo Salvini.

Nel concerto di Eboli, la Marrone ha dato il massimo e, ad un certo punto, ha pronunciato anche le seguenti parole: 'Fai bene e dimentica, fai male e pensa'. Un vero e proprio credo per la cantante salentina che continua a lasciare il segno, facendo mormorare l'opinione pubblica.

Il live di Emma emoziona i fan

Emma Marrone ha concluso il suo live ad Eboli, esibendosi sulle note di 'Le cose che penso', una ballad contenuta nell'ultimo album pubblicato dalla cantante, dal titolo 'Essere qui- Boom edition'.

'Nucleare', 'Schiena', 'Nel posto più lontano', 'Portami via da te', 'Mi parli piano': queste solo alcune delle altre canzoni che sono state cantate ad Eboli da Emma, tra applausi e grande emozione da parte dei fans che da sempre la seguono con grande partecipazione.

Intanto, stando alle ultime anticipazioni trapelate dal web, Emma Marrone figurerà nella nuova puntata di C'è posta per te, il people-show di Maria De Filippi, in onda sabato 23 febbraio, in prima serata su Canale 5. Per scoprire se Emma sia tornata ad esibirsi a C'è posta per te, non ci resta altro che attendere il nuovo appuntamento televisivo del format condotto e prodotto dalla consorte del giornalista Maurizio Costanzo.