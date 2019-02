Annuncio

Annuncio

Le anticipazioni del trono classico di Uomini e donne riservano dei colpi di scena inaspettati. A piombare al centro di una bufera è il trono di Ivan Gonzalez. Il ragazzo, infatti, dopo essere rimasto profondamente deluso dalle corteggiatrici Sonia e Natalia, ha deciso di conoscere altre ragazze. Il bel tronista spagnolo, però, non ha messo in conto un particolare alquanto inaspettato, ovvero, l'arrivo del nuovo tronista Andrea. Nel corso della precedente puntata, infatti, il nuovo arrivato ha mostrato molto interesse per Natalia. La ragazza si è mostrata, inaspettatamente, compiaciuta da tali avances. Stando a quelle che sono le anticipazioni della puntata registrata il 18 febbraio, pare che Natalia e Andrea abbiano fatto un'esterna molto bella dove è quasi scattato un bacio.

Anticipazioni trono classico Uomini e Donne, puntata registrata il 18 febbraio

La puntata inizierà, come di consueto, con il riassunto di quanto accaduto nei giorni precedenti.

Annuncio

Gli animi, però, si infervoreranno nel momento in cui Maria De Filippi mostrerà ad Ivan il contenuto dell'esterna tra Natalia e Andrea. I due ragazzi, infatti, si mostreranno alquanto vicini e complici. Le lunghe passecchiate e le chiacchierate spensierate li avvicineranno notevolmente, al punto da arrivare, addirittura, a scambiarsi quasi un bacio. L'esterna, naturalmente, lascerà Ivan senza parole, così come tutti i presenti in studio. A stupire ulteriormente saranno anche le dichiarazioni di Natalia, la quale rivelerà che, in una situazione diversa, avrebbe baciato Andrea.

La situazione, dunque, diventerà molto calda. Si parlerà dell'imminente scelta in villa e, in occasione di tale argomento, Natalia rivelerà di avere intenzione di presentarsi per chiarirsi le idee.

Annuncio

La proposta di Gianni Sperti a Maria De Filippi: Andrea andrà in villa alla scelta di Ivan?

A quel punto, ci penserà Gianni Sperti a stemperare un po' la tensione venutasi a creare. L'opinionista, infatti, proporrà a Maria De Filippi di far andare anche Andrea in villa in modo che la ragazza possa capire realmente chi vuole. La proposta di Gianni Sperti, seppur sia stata posta sul ridere, potrebbe rivelarsi un'alternativa molto valida per rendere ulteriormente interessanti le puntate del serale di Uomini e Donne. Maria De Filippi accetterà? Staremo a vedere. In ogni caso ricordiamo l'appuntamento con la scelta di Lorenzo che andrà in onda venerdì prossimo su Canale 5.