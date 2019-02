Annuncio

La scelta di Teresa Langella non si è conclusa nel migliore dei modi nella puntata speciale di Uomini e donne dello scorso venerdì 15 febbraio. La tronista ha deluso Antonio Moriconi, comunicandogli di non volere continuare a frequentarlo al termine del programma, ma successivamente ha incassato il 'no' di Andrea Dal Corso. Nei giorni successivi a tale notizia, l'ex corteggiatore veneto è stato inondato di critiche da parte di chi l'ha accusato di non avere avuto il coraggio di confrontarsi direttamente con Teresa, per spiegarle le motivazioni del rifiuto. Per placare, almeno in parte il chiacchiericcio presente nei social network, Andrea è quindi intervenuto direttamente su Instagram. Qui si è rivolto direttamente alla Langella e le ha chiesto di parlare faccia a faccia per un chiarimento.

Le sue parole hanno subito scatenato la curiosità dei fan del dating show, ansiosi di scoprire se tale richiesta si sarebbe trasformata presto in realtà. Teresa, Andrea e magari anche Antonio avrebbero avuto la possibilità di parlare in una nuova puntata di Uomini e donne? Stando a quanto riportano le recenti anticipazioni, sembra proprio che questo 'speciale' arriverà molto presto.

In arrivo un nuovo speciale su Teresa Langella

Il trono di Teresa Langella si è concluso ufficialmente con la scelta, ma le anticipazioni di Uomini e donne rivelano che molto presto verrà registrato un nuovo speciale dedicato alla tronista e ai suoi ex corteggiatori. L'annuncio è stato dato in anteprima dal portale Il Vicolo delle News, secondo il quale domani 21 febbraio verrà registrata una puntata straordinaria con la partecipazione di Antonio Moriconi e Andrea Dal Corso.

Sarebbe così spiegato il mancato chiarimento avvenuto nel serale della scorsa settimana, come lo stesso Andrea aveva precisato. Affidandosi ad una Instagram Stories, infatti, l'imprenditore vinicolo aveva confessato che era stata la redazione a non avergli permesso di parlare con Teresa e che, solo dopo sua esplicita richiesta, aveva soltanto potuto rivolgersi al padre della cantante neo-melodica. È dunque plausibile che Maria De Filippi avesse fin da subito previsto un confronto in studio tra i protagonisti di questo trono, dedicando loro una puntata speciale in onda nella fascia pomeridiana di Canale 5.

Antonio Moriconi probabile tronista

Come riportano le anticipazioni di Uomini e donne, lo speciale dedicato al post-scelta di Teresa Langella verrà registrato il 21 febbraio e vedrà anche la partecipazione in studio di Antonio Moriconi e Andrea Dal Corso.

Verrà così accontentata la richiesta di quest'ultimo che qualche giorno fa aveva scritto su Instagram rivolgendosi alla tronista: "Sento il bisogno di chiarire in prima analisi con te Teresa. Voglio dirti che non mi è stato possibile in alcun modo interfacciarmi con te dopo la scelta. Le regole del programma purtroppo non lo prevedevano". E mentre i telespettatori continuano a chiedersi se un clamoroso passo indietro da parte di Andrea sia ancora possibile, tale registrazione straordinaria potrebbe essere anche l'occasione per annunciare il nuovo tronista del programma. Un nome su tutti appare come il grande favorito della vigilia ovvero Antonio Moriconi, colui che è uscito a testa alta dalla frequentazione con Teresa, e che i fan di Uomini e donne richiedono da giorni nei social network. E considerando che il Trono Classico ancora manca di dinamiche interessanti, Antonio potrebbe essere 'perfetto' per rilanciare il programma.