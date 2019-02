Annuncio

Sono state da poco rese note le nuove anticipazioni italiane di una delle soap più seguite sui canali Mediaset, "Una vita". Le trame riportate di seguito fanno riferimento agli episodi che andranno in onda in Italia dal 24 febbraio all1 marzo. Le vicende di questa settimana saranno principalmente incentrate sulle confessioni che Olga farà a Blanca, sulle vicissitudini passate da Antonito in carcere e sull'iniziativa presa da Arturo per smascherare Simon e Susana.

Le confessioni di Olga

Le anticipazioni di "Una Vita" ci segnalano che Olga svelerà a Samuel e Blanca di essere stata violentata ripetutamente dal patrigno Tomas e di essere rimasta incinta di lui. All'epoca però lei non volle portare avanti la gravidanza e assunse dell'erbe velenose per procurarsi un aborto.

Subito dopo assassinò il suo patrigno e inscenò la sua finta morte per non essere arrestata. Simon chiederà così ad Elvira di stare lontano da Viktor, questo quando la donna lo accuserà di essere geloso di lui. Servante darà alla polizia informazioni false su un malvivente, per guadagnare qualcosa. Arturo annuncerà di voler finanziare uno spettacolo di marionette per una nota ricorrenza spagnola, destando i sospetti di Susana. Felipe accetterà di essere l'avvocato di Antonito e Ramon finanzierà la sua difesa. Dopo essere venuta a conoscenza del tragico passato di Olga, Ursula deciderà di chiederà perdono alla figlia ma quest'ultima rifiuterà di farlo.

La scelta di Blanca

Victor chiederà a Ramon di accompagnare Maria Luisa a Parigi.

Samuel rischierà di intercettare una lettera d'amore di Blanca per Diego, quando quest'ultima sverrà improvvisamente. Il giudice negherà la libertà condizionata ad Antonito, mentre Maria Luisa si rifiuterà di partire per Parigi insieme a Victor. Blanca deciderà di avere un rapporto intimo con Samuel per dimenticare Diego. Servante riuscirà a far arrestare un malvivente dalla polizia. Antonito verrà picchiato in carcere da una guardia, questo quando si rifiuterà di confessare di essere il fautore della truffa per il monumento dei caduti. Elvira cercherà di consolare Viktor dandogli un bacio, senza sapere che Ursula li sta guardando. Arturo utilizzerà lo spettacolo delle marionette per far capire a tutti che Simon e Susana sono parenti.

Ursula chiederà a Olga di aiutarla a sottrarre a Blanca il bambino che aspetta. Il malvivente che era stato arrestato a causa di Servante fuggirà dalla prigione e pretenderà che quest'ultimo gli ceda tutti i soldi che la polizia gli aveva pagato per le informazioni che questo aveva dato su di lui precedentemente.