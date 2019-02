Annuncio

Le vicende dei protagonisti della longeva soap opera americana, 'Beautiful', riescono a tenere 'incollati' al piccolo schermo milioni di telespettatori italiani, curiosi di conoscere il destino dei loro personaggi preferiti. Nelle prossime puntate l'attenzione viene posta sulla figura di Liam, che deve fare i conti con delle incertezze in merito al rapporto con la moglie Steffy. La situazione di Liam si complica però a causa della presenza di Hope. Gli spoiler americani delle puntate che vanno dal 4 al 10 marzo svelano che Bill farà i conti con i suoi turbamenti, questo perché non riceverà le attese notizie da parte del figlio Wyatt. Bill non si perde d'animo e decide di recarsi a casa di Donna per avere delle informazioni dettagliate riguardo al matrimonio tra il figlio e Hope. Liam, invece, ha scoperto tutta la verità, capendo di essere stato ingannato da Wyatt, vittima del tranello del padre.

Liam decide di avere un confronto con il genitore: la rabbia di Bill con Wyatt

Il giovane Spencer non sa in che modo contenere la rabbia, conscio del male subito da Bill e Hope. Quest'ultima, venuta a conoscenza di tale retroscena, si trova a fare i conti con una decisione sorprendente. La figlia di Ridge non ha intenzione di rinunciare alla storia d'amore con Liam, al punto che supplica l'uomo a credere alle sue parole. Nel frattempo Brooke non sa in che modo aiutare Hope, la quale vede andare in frantumi le sue certezze dopo che Liam ha scoperto l'innocenza di Steffy. Ridge, invece, vive una situazione completamente differente perché si sente sollevato dalla decisione di Hope e può essere contento per la figlia.

Bill si dimostra infuriato nei confronti di Wyatt mentre Liam, a seguito di questa situazione, non sa se la sua vita sia al fianco di Steffy oppure di Hope.

Liam scopre che il responsabile dell'incidente di Steffy è Bill

Intanto Liam è pronto ad avere un confronto con il padre, mentre Steffy e Hope non vogliono rinunciare all'amore verso lo Spencer. Bill, invece, si presenta a casa di Steffy ma la donna ha un incidente domestico causato dallo scontro con il padre di Wyatt. La figlia di Ridge mette Liam al corrente della situazione al punto che viene ricoverata in ospedale dove accorrono Ridge e il marito in attesa di ricevere delle notizie. Il Forrester si commuove nel vedere la nipotina. Infine Liam, venuto a conoscenza della responsabilità di Bill, va su tutte le furie.