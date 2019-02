Annuncio

Annuncio

Arrivano le nuove anticipazioni settimanali della nota soap Rai, "Il Paradiso delle signore". Nonostante nelle ultime settimane si stiano facendo sempre più insistenti le voci di una possibile cancellazione della soap opera, continua su Rai 1 la messa in onda pomeridiana alle 15:30, tutti i giorni dal lunedì al venerdì. Le trame che riportiamo di seguito fanno riferimento alle puntate che andranno in onda dal 25 febbraio all'1 marzo.

Nicoletta rifiuta i soldi di Riccardo

Le anticipazioni de "Il Paradiso delle signore" ci segnalano che Riccardo si offrirà di sostenere economicamente Nicoletta, ma lei rifiuterà il suo aiuto andando incontro al volere di sua madre. Elena scoprirà che Ludovica e Antonio si sono scambiati un bacio a San Valentino.

Annuncio

Gabriella sarà felicissima per aver ottenuto il ruolo da modella del Paradiso market. Tina si convincerà che suo fratello Antonio ha baciato Ludovica solo per fare una ripicca ad Elena. Lisa consiglierà a Gabriella come posare per il catalogo del Paradiso, finendo per rovinare il servizio fotografico. Marta proporrà a Vittorio di creare un motivo musicale da fare cantare a Tina per il catalogo dei grandi magazzini e lui accetterà. Luca aiuterà Lisa ad elaborare un nuovo stratagemma per portare avanti i suoi piani di vendetta. Inoltre, Luciano cercherà in tutti i modi di danneggiare Oscar. Riccardo chiederà a suo padre di conservare la parte di patrimonio che spetta a lui, prima che Andreina riesca a sottrargli anche quella.

Annuncio

I migliori video del giorno

Luciano, invece, convincerà Vittorio ad accantonare la sua collaborazione con Oscar, scatenando l'ira di quest'ultimo. Marta assisterà ad una lite tra Lisa ed un uomo misterioso che la insulterà pesantemente. Clelia informerà Luciano di avere l'intenzione di andare via da Milano al più presto. Umberto organizzerà una cena per ufficializzare la sua relazione con Andreina, ma finirà per litigare aspramente con il figlio. Clelia riuscirà a convincere Luciano a non seguirla e a rimanere con la sua famiglia. Silvia, aiutata da Oscar, affronterà Clelia. Il terribile passato di Lisa verrà alla luce.

Andreina si trasferisce a villa Guarnieri

Riccardo deciderà di affrontare Cesare, dopo aver confidato a sua sorella di essere ancora innamorato di Nicoletta.

Annuncio

Andreina elaborerà un piano per far ingelosire Umberto, tanto da costringerlo a chiederle di trasferirsi da lui. Nel frattempo, Luca Spinelli sarà sempre più concentrato nel portare avanti il suo piano per rovinare Riccardo. Vittorio prenderà un'importante decisione su sua sorella Lisa, all'insaputa di Marta.