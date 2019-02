Annuncio

Sono state da poco rese note le nuove anticipazioni settimanali di una delle soap più amate e seguite d'Italia, "Tempesta D'amore", con le trame delle puntate che andranno in onda in Italia dal 24 febbraio al 2 marzo, tutti i giorni su Rete 4 alle ore 19.50.

Questa settimana tutte le vicende del Furstenhof verteranno intorno alla scomparsa di Alicia, ai tentativi di Xenia di rovinare il matrimonio di Natascha e Michael e all'avvicinamento fra i figli di Robert.

Alicia scompare

Le anticipazioni di "Tempesta D'amore" ci segnalano che Alicia deciderà di seguire il piano ideato da Viktor per incastrare Christoph, ma portare a termine la sua missione si rivelerà più difficile di quanto si aspettava.

Natascha farà ritorno al Furstenhof dalle sue vacanze e Xenia elaborerà uno stratagemma per difendersi dal suo ritorno. Valentina avvertirà immediatamente qualcosa di familiare nel suo nuovo amico, Joshua.

Paul rinuncerà a partecipare al concorso di "principe della birra", per dimostrare a Romy di essere un ragazzo fedele. Il suo gesto farà ricredere Romy che alla fine si scuserà con lui per la sua mancanza di fiducia. Intanto Christoph comprenderà immediatamente i piani di Alicia e agirà di conseguenza. A quel punto la giovane, impaurita dal marito, fuggirà da lui, facendo perdere le proprie tracce. Alfons ed Andrè litigheranno animatamente quando si renderanno conto di aver pensato allo stesso regalo per il primo compleanno di Tom.

Natascha si renderà conto che dovrà lottare per difendere il suo matrimonio da i tentativi di Xenia di portarle via il marito. La scomparsa di Alicia farà piombare il Furstenhof nella disperazione, soprattutto quando Viktor accuserà apertamente il padre di aver fatto del male alla sua amata.

Viktor cercherà di salvare Alicia

Joshua deciderà di fermarsi qualche giorno in hotel, ma la sua decisione finirà per dare fastidio a qualcuno. Michael si renderà conto di amare profondamente sua moglie, dopo aver avuto una lunga discussione con lei.

Christoph, arrabbiato e sconvolto, finirà per scaricare tutta la sua ira su Tobias, nel frattempo, Viktor proverà a salvare Alicia. Dopo essere stata scaricata da Michael, Xenia elaborerà un nuovo piano per rovinare il matrimonio di lui e Natascha.

Intanto Valentina deciderà di aiutare Joshua ad ambientarsi nel migliore dei modi a Bichlheim, ma Werner cercherà di metterle i bastoni fra le ruote.

Xenia aiuterà Viktor a salvare Alicia, che in quel momento si trova in pericolo di vita. Werner metterà a punto un piano per liberarsi di Joshua, ma sarà facilmente smascherato da Robert e Valentina che non la prenderanno per niente bene. Tutto questo avverrà pochi giorni prima che venga celebrato il settantacinquesimo compleanno di Werner.