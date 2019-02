Annuncio

Nuovo appuntamento dedicato alla telenovela spagnola Una Vita nata dalla penna dell’autrice Aurora Guerra che continua ad appassionare con tanti colpi di scena. Nelle puntate italiane in onda in primavera Diego Alday, dopo essere salvato grazie al fratello Samuel, dimostrerà di non voler rinunciare alla cognata Blanca. In particolare il figlio minore di Jaime, non appena si risveglierà, metterà la parola fine alla relazione con Olga Dicenta dicendole di non poter ricambiare i suoi sentimenti perché è innamorato di sua sorella.

Una Vita: Diego in pericolo di vita, Samuel decide di salvare il fratello

Il minore degli Alday nelle puntate che i telespettatori italiani avranno la possibilità di vedere tra qualche mese, farà i conti con una grave malattia.

Diego verrà a conoscenza di essere ad un passo dalla morte a causa di un’intossicazione di mercurio contratta per aver lavorato nelle miniere per tanti anni. Il secondogenito di Jaime, anche se si accorgerà di essere in pericolo di vita, rinuncerà a curarsi per non rovinare di nuovo il matrimonio di Samuel e Blanca. Nonostante le condizioni critiche di salute Diego dirà ad Olga, con la quale intraprenderà una relazione sentimentale per dimenticare la cognata, di non dare il consenso ai medici per salvargli la vita. La secondogenita di Ursula, per amore, non riuscirà ad adeguarsi alle condizioni di Diego dato che su consiglio della sorella dirà al dottor Quilles di farlo ricoverare. Il medico dopo aver esaminato con attenzione le analisi del paziente comunicherà alle sorelle Dicenta che Diego per potersi salvare avrà bisogno di una trasfusione di sangue. A gran sorpresa Samuel deciderà di sottoporsi al difficile intervento pur sapendo che potrebbe rimetterci la vita.

La secondogenita di Ursula salva i fratelli Alday, Olga viene lasciata da Diego

La malvagia Ursula non appena verrà a conoscenza dell’intenzione del figliastro minore, si farà dire da Olga chi è l’infermiera che si occuperà di Diego e, per finire, farà una terribile richiesta a Carmen. L’ex educatrice della defunta Cayetana chiederà alla sua domestica di commissionare l’omicidio dei figli di Jaime all’infermiera che eseguirà l’operazione in cambio di una grossa quantità di denaro. Per fortuna Diego e Samuel non si troveranno affatto in pericolo grazie l’arrivo di Olga nella sala operatoria. Quest’ultima dopo aver messo in salvo i due fratelli Alday non riuscirà a stare tranquilla dato che avrà il timore che sua madre potrebbe vendicarsi di lei.

In seguito, precisamente dopo aver ripreso i sensi, Diego spezzerà il cuore alla secondogenita della Dicenta precisandole di amare soltanto Blanca. A quest punto Olga ripenserà all’avvertimento della madre sul fratello di Samuel e proverà gelosia nei confronti della sorella.