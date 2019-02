Annuncio

'Una vita' vedrà nelle puntate spagnole protagonista Diego, che a quanto pare avrà problemi di salute ma non solo. Infatti il giovane Alday dovrà fare i conti con la cattiveria di Ursula, che non ci penserà due volte ad approfittarsi del difficile rapporto tra il giovane e Blanca. La Dicenta ordinerà a Olga di sedurlo. Lo scopo della dark lady sarà quello di poter soggiogare Samuel per avere più controllo sulle sorti del bambino che aspetterà Blanca, ritenendo di poterlo fare meglio con Diego fuori dai giochi. L'ex istitutrice non starà più nella pelle quando apprenderà che l'Alday versa in gravissime condizioni di salute a causa di una pericolosa intossicazione da mercurio.

Una Vita anticipazioni: Diego e Olga, passione pericolosa

Le anticipazioni di Una Vita riferite gli episodi spagnoli ci mettono al corrente di una nuova liason amorosa: Diego e Olga passeranno insieme una serata di passione sfrenata per poi venire scoperti la mattina seguente da Blanca, la quale rimarrà scioccata nel vedere l’uomo che davvero ama tra le braccia della sorella.

Oltre alla rabbia la povera ragazza proverà anche una sempre più forte gelosia, che le sarà quasi impossibile nascondere al marito Samuel, a cui comunque più volte mentirà facendogli intendere di essere solamente preoccupata per la sorella Olga. Ma da qui a poco le cose cambieranno in maniera decisamente inaspettata.

Infatti come le anticipazioni di Una Vita che giungono dalle puntate già andate in onda su La1 in Spagna, non vedremo una contorta storia d’amore a base di relazioni incrociate tra le due coppie, bensì il netto e drammatico peggiorare della salute di Diego, il quale poco dopo la notte passata con Olga sarà preda di fortissime febbri che lo faranno addirittura collassare.

Una Vita: la grave patologia di Diego Alday

Il giovane Alday riuscirà a riprendersi, ma le sue condizioni resteranno alquanto preoccupanti e al malessere generale si aggiungeranno problemi agli occhi e alle mani: in un primo momento il ragazzo darà la colpa a un virus che potrebbe aver contratto in Sud America durante un viaggio di lavoro, poi però confesserà durante una visita al padre Jaime, ancora in stato di incoscienza, che teme di avere un imprecisato male incurabile e di essere destinato a morire presto.

Qualche dubbio sull’effettivo destino di Diego è più che lecito averlo, visti gli imprevedibili risvolti che Aurora Guerra riserva al pubblico delle sue telenovelas, ma per saperne di più non resta che attendere le nuove puntate spagnole di Una Vita.