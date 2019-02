Annuncio

Annuncio

Nuovo spazio dedicato alla serie televisiva di origini iberiche Una Vita scritta da Aurora Guerra e ambientata ad Acacias 38. Nelle puntate che saranno trasmesse sulla rete ammiraglia Mediaset tra qualche mese Diego Alday (Ruben De Eguia) farà i conti con un’improvvisa malattia che lo farà rassegnare al suo destino dato che, pur essendo a conoscenza delle sue gravi condizioni di salute, non vorrà farsi visitare da nessun medico. Quando Samuel apprenderà di poter perdere il fratello fingerà, almeno inizialmente, di essere molto dispiaciuto, ma durante un dialogo con il marito di Rosina Rubio ammetterà di augurare la morte allo scomodo parente per poter essere felice con Blanca Dicenta.

Olga si rifiuta di eseguire una terribile richiesta della madre, Diego non vuole essere curato

Le anticipazioni dei prossimi episodi italiani vedranno protagonista Ursula Dicenta che tenterà di realizzare un nuovo crudele piano.

Advertisement

La dark lady ordinerà alla secondogenita, Olga, di avvicinarsi a Diego Alday per fargli dimenticare Blanca. La sorella di quest’ultima purtroppo finirà per invaghirsi del figlio maggiore di Jaime dato che si rifiuterà di eseguire una terribile richiesta della madre. In particolare Olga non avrà nessuna intenzione di avvelenare il fratello di Samuel. Dopo aver fatto credere alla madre di volersi sbarazzare di Diego, la piccola Dicenta cercherà di convincere lo stesso a ricoverarsi per curare la sua malattia. Il figlio maggiore di Jaime, pur essendo sapendo di poter perdere la vita a causa di una fortissima intossicazione di mercurio contratta per aver lavorato per anni nelle miniere, non farà nulla per poter sopravvivere. Inoltre Diego chiederà a Leonor di dire a Blanca di essersi sottoposto a tutte le visite mediche necessarie.

Advertisement

I migliori video del giorno

La sorella di Blanca mette in guardia Diego, Samuel contro il fratello

Successivamente il fratello di Samuel essendo sempre più convinto di non voler fare nessuna terapia per curarsi, farà firmare una delega ad Olga che certificherà la volontà di opporsi a qualsiasi accertamento. La secondogenita di Ursula si adeguerà alla volontà del suo amato, ma lo inviterà a non arrendersi. In seguito la sorella di Blanca, sapendo che Diego farà di tutto per far allontanare sua madre dai suoi familiari, gli dirà che la stessa si vuole impossessare del quaderno di disegni realizzati di Jaime per scoprire la combinazione utile per aprire la cassaforte del marito. Dopo aver ascoltato l’avviso di Olga, Diego non potrà mettere al corrente il fratello perché a causa del suo pessimo stato di salute entrerà in uno stato di incoscienza. Per finire Samuel si sfogherà con Liberto per le gravi condizioni in cui versa il fratello, ma sempre in questa circostanza gli dirà di sperare che passi a miglior vita per poter stare finalmente con Blanca senza nessun ostacolo.