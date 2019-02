Annuncio

Nuovo appuntamento dedicato alla telenovela iberica Il Segreto nata dalla penna dell’autrice Aurora Guerra. Grandi colpi di scena nelle puntate che andranno in onda in Spagna la settimana prossima. Gli spoiler annunciano che una vecchia conoscenza di Maria Castaneda, cioè Roberto Sanchez, farà un gesto sorprendente. In particolare la new entry, dopo aver infastidito Francisca Montenegro e Fernando Mesia a causa del suo stretto legame con la figlia di Emilia e Alfonso, metterà in luce le sue vere intenzioni.

Il cubano dichiarerà il suo amore alla madre della piccola Esperanza.

Il Segreto: Roberto si dichiara a Maria, Fe preoccupata

Negli episodi che saranno trasmessi sull’emittente televisiva Antena 3 dal 4 all’8 febbraio, Elsa sarà sempre più convinta che la presenza del dottor Alvaro le faccia bene.

Intanto Antolina cercherà di convincere il sindaco di Puente Viejo a sostituire il nuovo medico. Nel frattempo Roberto dimostrerà di essere interessato a Maria Castaneda dicendole di voler intraprendere una storia d’amore con lei. Intanto Fe, dopo aver appreso che Faustino ha incontrato Mauricio, avrà il timore che il suo ricattatore potrebbe aver seguito il capomastro. Il Godoy verrà finalmente a conoscenza dell’identità del nuovo arrivato ed, in particolare, scoprirà che ha lavorato nel postribolo in cui ha alloggiato l’ex domestica di Francisca in passato. La Montenegro, stufa di aspettare una mossa da parte di Fernando, deciderà di trovare un modo per far allontanare Roberto dalla sua proprietà. In seguito Saul non riuscirà a capire lo strano atteggiamento di Julieta. Da parte sua il Leal, per rassicurare la Uriarte, chiederà alla moglie di Severo di pubblicare sul giornale la notizia della fuga dei Molero.

Mauricio salva la vita alla Perez, il sospetto di Elsa

Isaac accetterà di pulire gli scaffali del dispensario, su richiesta di Carmelo, facendo innervosire la moglie (Antolina). A gran sorpresa Fernando deciderà di fare un party in onore di Roberto. Quest’ultimo si metterà nuovamente in mostra ballando con Maria. Successivamente il maggiore degli Ortega dubiterà del miglioramento della consorte. Intanto Faustino dirà a Mauricio di essere disposto ad accettare il suo denaro ma gli farà presente di voler vedere Fe. Le parole del ricattatore si riveleranno essere un inganno dato che ferirà gravemente l’ex domestica della Montenegro. Alla fine Mauricio riuscirà a salvare Fe e la porterà subito al dispensario. Dopo aver iniziato a lavorare al dispensario il Guerrero scoprirà che il dottor Alvaro possiede degli oggetti preziosi. Nel frattempo la visita di Meliton metterà in ansia la nipote di Consuelo, ma il sergente la tranquillizzerà subito riferendo che dei Molero non c’è nessuna traccia.

Isaac metterà al corrente Matias della scoperta appena fatta su Alvaro. Nella piazza del paese verrà data una falsa notizia che getterà nello sconforto tutti gli abitanti poiché Mauricio farà credere che la Perez è stata uccisa. Julieta avrà una bruttissima reazione, quando apprenderà che la sua amica è morta. Infine Elsa inizierà a sospettare che Alvaro le stia nascondendo qualcosa mentre Fe metterà piede alla casona di Francisca sana e salva grazie alla complicità di Mauricio e Raimundo.