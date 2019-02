Annuncio

Scoppia la polemica ad Amici di Maria De Filippi per l'ingresso nella scuola di Umberto Gaudino, che questo pomeriggio è stato accolto nella scuola come nuovo ballerino concorrente di questa diciottesima edizione. Il pubblico social, però, ha subito mosso le critiche in rete, dato che in molti hanno ricordato che in realtà Umberto, prima di approdare ad Amici 18 nelle vesti di concorrente, aveva già partecipato ad un altro programma televisivo nelle vesti però di maestro.

Scoppia la polemica ad Amici 18: il ballerino Umberto Gaudino è già un professionista

Per chi non lo ricordasse, infatti, Umberto Gaudino è stato uno dei maestri di Ballando con le stelle, lo storico show del sabato sera di Raiuno condotto da Milly Carlucci.

E, in quel contesto, la padrona di casa del programma aveva arruolato Umberto come danzatore da affiancare ad uno dei concorrenti protagonisti della trasmissione. Gaudino ha preso parte a Ballando con le stelle su Raiuno per ben due edizioni.

La prima risale al 2006 quando gareggiò con Martina Pinto. Poi, a distanza di qualche anno, la Carlucci lo volle nuovamente nel cast del suo show. Questa volta il ballerino fu messo in coppia con Sara Santostasi e riuscì a piazzarsi al secondo posto della classifica finale dello show. Da Wikipedia, inoltre, si apprende che Umberto nel corso di questi anni ha partecipato anche a diverse gare internazionali in giro per l'America, la Cina e la Francia. E, come se non bastasse, è emerso che Gaudino diriga anche la 'sezione danza' all'interno di una scuola di ballo che si trova nella sua città natale, chiamata 'Non solo danza'.

I dubbi su Umberto Gaudino tra i nuovi concorrenti del talent Amici di Maria

Cosa succederà a questo punto dopo la polemica scoppiata in rete su Umberto? Possibile che la redazione e gli autori di Amici 18 non fossero a conoscenza del fatto che Gaudino avesse già partecipato a Ballando con le stelle e che avesse anche una scuola di danza? I dubbi non mancano e ovviamente il pubblico che segue il talent show di Maria De Filippi attende che a questo punto venga fatta chiarezza.

Del resto non sarebbe rispettoso nei confronti degli altri allievi della scuola, gareggiare con un ballerino che in realtà può essere considerato già un professionista di livello. Vedremo nelle prossime puntate degli speciali di Amici in onda il sabato pomeriggio su Canale 5, quale sarà la decisione finale della produzione.